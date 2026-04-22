中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai

Thứ Tư, 15:10, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai trước tin đồn sẽ chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình sau mùa giải 2025/2026.

Nhà cầm quân sinh năm 1972 hiện vẫn còn hợp đồng với CLB Hải Phòng đến mùa hè 2027. Dù vậy, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cựu HLV Hà Nội FC sẽ chia tay đội bóng đất Cảng để nhận lời dẫn dắt Ninh Bình.

Trước làn sóng tin đồn, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai. Trao đổi với VOV.VN, ông khẳng định thông tin gia nhập CLB Ninh Bình sau mùa giải 2025/2026 hiện vẫn chưa có cơ sở chắc chắn.

hlv chu Dinh nghiem len tieng ve tuong lai hinh anh 1
HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa quyết định đến Ninh Bình.

Khả năng chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, nếu xảy ra sẽ là tổn thất lớn đối với Hải Phòng. Bởi dưới sự dẫn dắt của ông, đội chủ sân Lạch Tray đã xây dựng được lối chơi rõ nét và bản sắc riêng.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào năm 2022, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Hải Phòng giành ngôi Á quân V-League. Ở các mùa giải tiếp theo, dù không được đầu tư mạnh, đội bóng đất Cảng vẫn duy trì vị thế trong tốp 6 và từng cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch với các đối thủ giàu tiềm lực.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: Chu Đình Nghiêm Hải Phòng Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm
CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

VOV.VN - CLB Hải Phòng không được đầu tư mạnh tay, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

VOV.VN - CLB Hải Phòng không được đầu tư mạnh tay, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng
HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng khi đội bóng đất Cảng giữ chân Bicou, đồng thời chiêu mộ được 2 tân binh là Joel Tagueu và Luiz Antônio.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng khi đội bóng đất Cảng giữ chân Bicou, đồng thời chiêu mộ được 2 tân binh là Joel Tagueu và Luiz Antônio.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm các vụ học sinh bị đánh đập
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm các vụ học sinh bị đánh đập

VOV.VN - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh này làm rõ và xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường và học sinh bị đánh ngoài trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm các vụ học sinh bị đánh đập

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm các vụ học sinh bị đánh đập

VOV.VN - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh này làm rõ và xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường và học sinh bị đánh ngoài trường học.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế