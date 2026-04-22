HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai

Nhà cầm quân sinh năm 1972 hiện vẫn còn hợp đồng với CLB Hải Phòng đến mùa hè 2027. Dù vậy, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cựu HLV Hà Nội FC sẽ chia tay đội bóng đất Cảng để nhận lời dẫn dắt Ninh Bình.

Trước làn sóng tin đồn, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai. Trao đổi với VOV.VN, ông khẳng định thông tin gia nhập CLB Ninh Bình sau mùa giải 2025/2026 hiện vẫn chưa có cơ sở chắc chắn.

HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa quyết định đến Ninh Bình.

Khả năng chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, nếu xảy ra sẽ là tổn thất lớn đối với Hải Phòng. Bởi dưới sự dẫn dắt của ông, đội chủ sân Lạch Tray đã xây dựng được lối chơi rõ nét và bản sắc riêng.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào năm 2022, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa Hải Phòng giành ngôi Á quân V-League. Ở các mùa giải tiếp theo, dù không được đầu tư mạnh, đội bóng đất Cảng vẫn duy trì vị thế trong tốp 6 và từng cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua vô địch với các đối thủ giàu tiềm lực.

