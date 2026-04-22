Bảng xếp hạng “Vua phá lưới” V-League 2025/2026: Căng như dây đàn

Do Alan dính chấn thương nghỉ thi đấu trong thời gian gần đây nên cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới” V-League 2025/2026 đang trở nên sôi động hơn khi Tagueu và Hoàng Hên liên tục tỏa sáng.

Sau 19 vòng đấu, Alan dẫn đầu với 14 bàn thắng, nhưng chân sút thuộc biên chế CAHN chỉ còn hơn Tagueu 4 bàn thắng. Trong khi đó, tiền vệ Hoàng Hên của Hà Nội FC đã có 9 pha lập công để leo lên tốp 3.

Trong danh sách 11 chân sút ghi bàn tốt nhất V-League 2025/2026, Hoàng Đức là cầu thủ nội duy nhất góp mặt. Tiền vệ thuộc biên chế của CLB Ninh Bình có được 6 bàn thắng.

Việc các chân sút nội thất thế trong cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2025/2026 khiến HLV Kim Sang Sik không khỏi đau đầu về hàng công của ĐT Việt Nam. Hiện tại, những chân sút nội như Nguyễn Trần Việt Cường mới có 5 bàn, Đình Bắc 4 bàn và Tiến Linh 3 bàn.

