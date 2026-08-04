HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

Mở đầu buổi họp báo sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, HLV John Herdman gửi lời chúc mừng đến đối thủ và thừa nhận Indonesia đã có một trận đấu dưới sức.

HLV John Herdman cho biết: “Trước hết, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu rất khó khăn với Indonesia. Chúng tôi đã không chơi đủ tốt, trong khi Việt Nam thi đấu rất hay và cải thiện rất nhanh sau trận hòa trước đó. Đây là kết quả mà chúng tôi không mong muốn, nhưng đó là bóng đá.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã luôn cổ vũ đội tuyển đến phút cuối. Thất bại này sẽ giúp chúng tôi học được nhiều điều và toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa”.

HLV John Herdman thừa nhận Việt Nam thắng xứng đáng (Ảnh: HT).

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến thất bại, chiến lược gia người Canada cho biết ông vẫn còn nhiều cảm xúc nên chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện. ông khẳng định: “Còn quá sớm để phân tích mọi thứ vì tôi vẫn còn rất nhiều cảm xúc sau trận đấu. Chúng tôi nhận hai bàn thua chỉ trong 15 phút đầu và đó đều là những bàn thua khá dễ dàng. Đây thực sự là một đêm rất khó khăn.

Là HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đội bóng không thi đấu tốt. Chúng tôi vẫn cố gắng triển khai lối chơi tấn công, nhưng toàn đội cần cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái, kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi tốt hơn. Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể chơi bóng theo đúng triết lý của mình. Các cầu thủ sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau, học hỏi từ những sai lầm và nỗ lực cải thiện”.

Đánh giá về tình trạng chấn thương của Marselino Ferdinan, HLV Herdman cho biết: “Chúng tôi cần xác nhận thêm về tình trạng của Marselino. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để những cầu thủ khác thể hiện và cống hiến cho đội tuyển Indonesia”.

Hướng đến trận đấu quyết định với Singapore, HLV John Herdman khẳng định Indonesia sẽ tập trung cả về chuyên môn lẫn tinh thần. “Chúng tôi phải chuẩn bị trên cả hai phương diện, từ chiến thuật cho đến việc lấy lại tinh thần sau thất bại này. Indonesia đang ở vị thế khó khăn hơn so với trước, trong khi Singapore là một tập thể gắn kết và rất khó chơi.

Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng. Tôi tin các cầu thủ đều rất khát khao cống hiến. Toàn đội sẽ giữ vững tinh thần, chiến đấu vì đất nước và nỗ lực hết mình để giành quyền đi tiếp”.

Trong khi đó, đội trưởng Rizky Ridho cũng thẳng thắn thừa nhận Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Họ đã chơi hay hơn chúng tôi trong trận đấu này. Toàn đội cần mạnh mẽ đứng dậy vì chúng tôi vẫn còn một trận đấu và cơ hội vẫn còn.

Bóng đá luôn có rất nhiều ý kiến và bình luận sau mỗi trận đấu. Điều quan trọng là Indonesia sẽ nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và trở lại mạnh mẽ ở trận đấu tiếp theo”.

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