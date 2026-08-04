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HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ sau trận thắng Indonesia

Thứ Ba, 05:00, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik tiết lộ điều bất ngờ khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

Mở đầu buổi họp báo sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Ông cho biết: “Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã nỗ lực và thể hiện hết khả năng của mình. Với 3 điểm giành được, tình hình của đội tuyển Việt Nam trở nên tươi sáng hơn.

Tôi xin cảm ơn các cầu thủ vì những nỗ lực không biết mệt mỏi, đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cũng như người hâm mộ ở quê nhà luôn theo dõi và cổ vũ đội tuyển qua truyền hình. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo”.

Đánh giá về những thay đổi trong đội hình xuất phát, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đội tuyển Việt Nam vẫn giữ cách chuẩn bị như trước, nhưng việc điều chỉnh nhân sự đã mang lại hiệu quả tích cực.

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HLV Kim Sang Sik khen ngợi các học trò sau chiến thắng trước Indonesia (Ảnh: HT).

“Công tác chuẩn bị cho trận đấu này không khác nhiều so với trận gặp Singapore. Tuy nhiên, những cầu thủ được trao cơ hội như Hai Long đã thi đấu rất tốt và đáp lại niềm tin của ban huấn luyện” – ông thầy người Hàn chia sẻ.

Chia sẻ về chiếc áo trắng từng mang đến nhiều điều không may, HLV Kim Sang Sik hài hước nói: “Tôi đã ném chiếc áo trắng đó đi rồi. Tôi cũng đã nói với vợ như vậy”.

Nhận xét về màn trình diễn của Tiến Anh, HLV Kim Sang Sik dành nhiều lời khen cho học trò. Ông cho biết: “Tiến Anh di chuyển rất nhiều, giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển và đã có một trận đấu rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ lớn. Nhiều cơ hội nguy hiểm của đội tuyển hôm nay đều bắt nguồn từ những tình huống xử lý của Tiến Anh”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ những điều khiến ông trăn trở sau trận hòa Singapore và lý giải quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Đình Bắc. “Ở trận gặp Singapore, dù tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không thể giành chiến thắng, đó là điều rất đáng tiếc. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều sau quyết định rút Đình Bắc ra sớm ngay trong hiệp một.

Hôm nay, Đình Bắc đã vượt qua áp lực tâm lý và thi đấu rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho cậu ấy. Sau trận gặp Singapore, đội tuyển chỉ có khoảng hai ngày để chuẩn bị nên thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì vậy, chúng tôi quyết định điều chỉnh một số vị trí, tận dụng sự linh hoạt của Đình Bắc cũng như các tiền đạo khác để khai thác sự xuống sức của đối thủ và kết liễu trận đấu”.

Trong khi đó, hậu vệ Văn Vĩ cho rằng chiến thắng trước Indonesia đến từ sự đoàn kết và việc toàn đội thực hiện tốt đấu pháp của ban huấn luyện. “Toàn đội đã thi đấu tốt và tuân thủ đúng chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi có một trận đấu chất lượng và xứng đáng giành chiến thắng”.

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

CTV HT/VOV.VN
Từ Bogor - Indonesia
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