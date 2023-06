HLV Mai Đức Chung: ĐT nữ Việt Nam tự tin hướng tới VCK World Cup nữ 2023

Hành trình World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam lên phim tài liệu điện ảnh

VOV.VN - Hành trình kỳ diệu đến World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam sẽ được ghi lại trong bộ phim tài liệu đặc biệt có tiêu đề: Vietnam – Where are you? (Việt Nam – Bạn ở đâu?).