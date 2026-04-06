HLV Mai Xuân Hợp nói lời “gan ruột” sau khi Thanh Hóa thắng tưng bừng CA TP.HCM

Ở vòng 17 V-League 2025/2026, Thanh Hóa tiếp tục câu chuyện cổ tích khi đánh bại CLB CA TP.HCM với tỉ số 4-0 trên sân nhà. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận và giành thắng lợi sau khi ghi 2 bàn trong mỗi hiệp đấu, qua đó giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí “an toàn” trên BXH.

Với 16 điểm sau 17 trận đã đấu, Thanh Hóa đang đứng thứ 11, hơn đội xếp dưới HAGL 1 điểm, hơn hai CLB xếp áp chót và cuối cùng là Đà Nẵng và PVF-CAND cùng khoảng cách 4 điểm. Đây là động lực rất lớn của đội bóng xứ Thanh trong công cuộc chuyển mình, sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA để bổ sung nhân sự.

Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân: “Tôi yêu tập thể này quá đi. Cảm ơn tất cả toàn đội, cảm ơn tình cảm của người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội bóng… 3 điểm là một bệ phóng cho chặng đường đầy thử thách phía trước, tiến lên nào anh em ơi !!!”.

Có thể thấy, thắng lợi tưng bừng trước CA TP.HCM như một cú hích mạnh mẽ về tinh thần với các cầu thủ Thanh Hóa trên hành trình trụ hạng ở mùa giải năm nay, sau giai đoạn “khủng hoảng” mới đây. Việc giành trọn 3 điểm sau khi được bổ sung nhân sự cho thấy thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng ở V-League nếu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ địa phương cũng như các nhà tài trợ.

Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp cũng “chốt” tương lai của mình ở CLB Thanh Hóa: “Đây là đội bóng quê hương, là nơi có các học trò của tôi. Tôi sẽ tiếp tục ở lại, cùng mọi người chiến đấu trong chặng đường phía trước”.

Chiến lược gia sinh năm 1986 cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn (Chủ tịch Trần Quốc Tuấn) vì đã hỗ trợ tích cực để Thanh Hóa hoàn tất việc đăng ký cầu thủ đúng thời hạn. Thay mặt toàn đội, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc".