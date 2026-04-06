中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Mai Xuân Hợp nói lời “gan ruột” sau khi Thanh Hóa thắng tưng bừng CA TP.HCM

Thứ Hai, 14:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiến lược gia xứ Thanh bày tỏ tình yêu với đội bóng quê hương, cũng như tri ân các học trò, người hâm mộ sau chiến thắng 4-0 trước CA TP.HCM ở vòng 17 V-League 2025/2026 trên sân nhà.

Ở vòng 17 V-League 2025/2026, Thanh Hóa tiếp tục câu chuyện cổ tích khi đánh bại CLB CA TP.HCM với tỉ số 4-0 trên sân nhà. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận và giành thắng lợi sau khi ghi 2 bàn trong mỗi hiệp đấu, qua đó giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí “an toàn” trên BXH.

Ảnh: VPF

Với 16 điểm sau 17 trận đã đấu, Thanh Hóa đang đứng thứ 11, hơn đội xếp dưới HAGL 1 điểm, hơn hai CLB xếp áp chót và cuối cùng là Đà Nẵng và PVF-CAND cùng khoảng cách 4 điểm. Đây là động lực rất lớn của đội bóng xứ Thanh trong công cuộc chuyển mình, sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA để bổ sung nhân sự.

Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân: “Tôi yêu tập thể này quá đi. Cảm ơn tất cả toàn đội, cảm ơn tình cảm của người hâm mộ luôn sát cánh cùng đội bóng… 3 điểm là một bệ phóng cho chặng đường đầy thử thách phía trước, tiến lên nào anh em ơi !!!”.

HLV Mai Xuân Hợp nói lời “gan ruột” sau khi Thanh Hóa thắng tưng bừng CA TP.HCM

Có thể thấy, thắng lợi tưng bừng trước CA TP.HCM như một cú hích mạnh mẽ về tinh thần với các cầu thủ Thanh Hóa trên hành trình trụ hạng ở mùa giải năm nay, sau giai đoạn “khủng hoảng” mới đây. Việc giành trọn 3 điểm sau khi được bổ sung nhân sự cho thấy thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng ở V-League nếu nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ địa phương cũng như các nhà tài trợ.

Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp cũng “chốt” tương lai của mình ở CLB Thanh Hóa: “Đây là đội bóng quê hương, là nơi có các học trò của tôi. Tôi sẽ tiếp tục ở lại, cùng mọi người chiến đấu trong chặng đường phía trước”.

Chiến lược gia sinh năm 1986 cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn (Chủ tịch Trần Quốc Tuấn) vì đã hỗ trợ tích cực để Thanh Hóa hoàn tất việc đăng ký cầu thủ đúng thời hạn. Thay mặt toàn đội, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc".

Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: CLB Thanh Hóa HLV Mai Xuân Hợp V-League
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VFF hỗ trợ CLB Thanh Hóa gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA
VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Mai Xuân Hợp cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ CLB Thanh Hóa gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA.

CLB Thanh Hóa tiếp tục khủng hoảng lực lượng ở trận đấu với Nam Định
VOV.VN - CLB Thanh Hóa bước vào trận đấu với Nam Định ở vòng 16 V-League 2025/2026 với nhiều khó khăn về lực lượng khi chưa được FIFA gỡ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới.

CLB Thanh Hóa vẫn chưa được gỡ án phạt của FIFA
VOV.VN - HLV Mai Xuân Hợp cho biết, CLB Thanh Hóa vẫn chưa được gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá