HLV Pep Guardiola nói về điều kiện để Man City lội ngược dòng trước Real Madrid

Thứ Ba, 08:53, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Pep Guardiola và các học trò ở Man City quyết tâm lội ngược dòng trước Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/2026.

Man City thua 0-3 trước Real Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8 vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/2026. Do đó, dù được đá trận lượt về trên sân nhà, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng lội ngược dòng.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Pep Guardiola khẳng định: “Đây là một trận bóng và trong bóng đá, rất nhiều điều có thể xảy ra. Môn thể thao này luôn cho chúng ta thấy rằng mọi kịch bản đều có thể diễn ra trong 90 phút”.

hlv pep guardiola noi ve dieu kien de man city loi nguoc dong truoc real madrid hinh anh 1
HLV Pep Guardiola quyết tâm lội ngược dòng trước Real Madrid (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi phải tập trung, trước hết là cố gắng giành chiến thắng, sau đó hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại chưa từng trải qua hoàn cảnh như thế này và đây cũng không còn là tập thể giống như nhiều năm trước. Nhưng đồng thời, đây là trải nghiệm và cơ hội tuyệt vời để thử sức” - HLV Pep Guardiola chia sẻ thêm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng: “Tôi không lo về việc tạo ra cơ hội. Tôi tin chắc chúng tôi có thể làm được điều đó. Điều quan trọng là cách chúng tôi phòng ngự. Nhiệm vụ ghi ba bàn vào lưới Real Madrid không hề dễ dàng và kết quả ở lượt đi rõ ràng không thuận lợi.

Tuy nhiên, chúng tôi được chơi trên sân Etihad, nơi luôn có thể tạo ra bầu không khí đặc biệt nhờ sự cổ vũ của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận thật tốt, tận dụng chất lượng của các cầu thủ và phòng ngự chắc chắn. Các cầu thủ phải đứng đúng vị trí và thi đấu một trận hoàn hảo trong suốt hơn 90 phút”.

Cuối cùng, HLV Pep Guardiola cho biết, ông đã chọn được đội hình đá chính, điều quan trọng là các học trò phải tận dụng được cơ hội để mơ về cuộc lội ngược dòng trước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Man City vs Real Madrid diễn ra vào lúc 3h ngày 18/3 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
