Kylian Mbappe tái xuất, HLV Arbeloa tự tin gieo thêm sầu cho Man City

Thứ Ba, 08:23, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Kylian Mbappe đã sẵn sàng ra sân, HLV Álvaro Arbeloa tỏ ra tự tin trước màn tái đấu với Man City ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải 2025/2026.

Real Madrid gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Man City với tỷ số 3-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/2026. Chiến thắng này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, dù phải thi đấu trận lượt về trên sân khách.

Ở trận lượt đi, Real Madrid thiếu vắng tới 7 trụ cột, đặc biệt là chân sút số một Kylian Mbappe. Tuy vậy, nhờ màn trình diễn bùng nổ của Federico Valverde với cú hat-trick, “Kền kền trắng” vẫn giành chiến thắng thuyết phục trên sân Santiago Bernabéu.

kylian mbappe tai xuat, hlv arbeloa tu tin gieo them sau cho man city hinh anh 1
Tiền đạo Kylian Mbappe đã sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Man City (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông trước trận lượt về, HLV Álvaro Arbeloa cho biết Jude Bellingham chưa thể ra sân nhưng đang tiến gần ngày trở lại. Ông nói: “Bellingham đến đây vì tinh thần tập thể. Cậu ấy vẫn tập luyện một phần giáo án, nhưng chưa thể thi đấu.

Tôi rất vui khi thấy cậu ấy đang tiến gần hơn tới việc trở lại và cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong đội. Điều đó rất quan trọng với các đồng đội, từ lúc tập luyện cho tới trước trận, trong giờ nghỉ giữa hiệp hay sau trận đấu.

Bellingham sẽ trở thành một trong những thủ lĩnh của đội và thực tế cậu ấy đã thể hiện vai trò đó. Còn Mbappe đã sẵn sàng thi đấu, vì vậy mọi người sẽ thấy cậu ấy ra sân vào ngày mai”.

Nói thêm về tiền đạo người Pháp, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao trí thông minh trong lối chơi của Mbappe. Ông cho biết: “Mbappe mang đến những phẩm chất khác biệt so với các cầu thủ khác như Brahim Díaz, nhưng cậu ấy cũng kết nối lối chơi rất tốt. Với tôi, điểm nổi bật nhất ở Mbappe là sự thông minh.

Cậu ấy sở hữu nhiều phẩm chất, nhưng trí thông minh trong cách di chuyển và khai thác khoảng trống của đối phương thực sự đặc biệt. Tôi rất mong chờ cậu ấy trở lại sân cỏ, không chỉ để ghi bàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội”.

Đề cập đến mục tiêu của Real Madrid ở trận lượt về với Man City, HLV Arbeloa khẳng định: “Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh Real Madrid giống như ở trận lượt đi. Mục tiêu duy nhất của đội là ra sân để giành chiến thắng. Toàn đội phải duy trì sự khiêm tốn, tinh thần cống hiến và hy sinh như ở lượt đi, thậm chí nhiều hơn nữa. Chúng tôi hiểu rằng thi đấu tại sân vận động này không hề dễ dàng và người hâm mộ của họ sẽ cổ vũ rất cuồng nhiệt. Real Madrid không được bước vào trận đấu với tâm thế nào khác ngoài chiến thắng”.

Trận đấu giữa Man City vs Real Madrid diễn ra vào lúc 3h ngày 18/3 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 18/3.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/3: Man City đại chiến Real Madrid
Kết quả bóng đá hôm nay 15/3: Man City bị cầm hòa, Real Madrid thắng lớn
