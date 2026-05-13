Theo lịch thi đấu, CAHN sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 23 V-League 2025/2026. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh, đội bóng ngành công an sẽ vô địch sớm 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, tin không vui cho các cổ động viên CAHN là HLV Polking bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026 do tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Đây là mất mát lớn với đội bóng ngành công an.

Ngoài việc HLV Polking vắng mặt, CAHN cũng không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 23 V-League 2025/2026, khi Mauk Stefan Ingo cũng bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Mauk Stefan Ingo là trụ cột của CAHN ở mùa giải 2025/2026. Tiền vệ người Australia ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi được 5 bàn thắng, 6 kiến tạo. Tính riêng ở sân chơi V-League, cầu thủ này ghi 3 bàn thắng và 5 kiến tạo.

Theo lịch trận đấu giữa CAHN vs Thanh Hóa tại vòng 23 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.