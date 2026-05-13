HLV Polking bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026

Thứ Tư, 15:43, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, HLV Polking sẽ bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026 khi CAHN tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà.

Theo lịch thi đấu, CAHN sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 23 V-League 2025/2026. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh, đội bóng ngành công an sẽ vô địch sớm 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, tin không vui cho các cổ động viên CAHN là HLV Polking bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026 do tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Đây là mất mát lớn với đội bóng ngành công an.

hlv polking bi cam chi dao o vong 23 v-league 2025 2026 hinh anh 1
HLV Polking bị cấm chỉ đạo ở vòng 23 V-League 2025/2026 (Ảnh: Hoài Thương).

Ngoài việc HLV Polking vắng mặt, CAHN cũng không có lực lượng mạnh nhất ở vòng 23 V-League 2025/2026, khi Mauk Stefan Ingo cũng bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Mauk Stefan Ingo là trụ cột của CAHN ở mùa giải 2025/2026. Tiền vệ người Australia ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi được 5 bàn thắng, 6 kiến tạo. Tính riêng ở sân chơi V-League, cầu thủ này ghi 3 bàn thắng và 5 kiến tạo.

Theo lịch trận đấu giữa CAHN vs Thanh Hóa tại vòng 23 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: HLV Polking vòng 23 V-League CAHN Thanh Hóa
HLV Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về chấn thương của Quang Hải
VOV.VN - HLV Alexandre Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về tình hình chấn thương của Quang Hải.

CAHN dừng bước, HLV Polking thừa nhận các học trò bị tâm lý
VOV.VN - HLV Polking thừa nhận các học trò bị tâm lý dẫn tới trận thua của CAHN tại cúp C2 châu Á 2025/26.

HLV Polking bị cấm chỉ đạo trận CAHN gặp Ninh Bình
VOV.VN - HLV Mano Polking sẽ không được trực tiếp chỉ đạo CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở trận đấu gặp CLB Ninh Bình tại vòng 12 V-League 2025/2026 do đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

