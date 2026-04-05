HLV Polking báo tin vui cho người hâm mộ CAHN về chấn thương của Quang Hải

Quang Hải tiếp tục là nhân tố quan trọng giúp CAHN giành chiến thắng với tỉ số 5-1 khi gặp Đà Nẵng tại vòng 17 V-League 2025/26. Ngoài vai trò điều tiết lối chơi, Quang Hải có pha kiến tạo để Mauk ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Quang Hải bị đau trong trận đấu với Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Thương)

Tuy nhiên sau tình huống va chạm với Quế Ngọc Hải, Quang Hải đã phải rời sân bằng cáng khiến người hâm mộ CAHN bày tỏ sự lo lắng. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Alexandre Polking cho biết Quang Hải không gặp chấn thương nặng và có thể sớm trở lại.

HLV Polking chia sẻ: “Cậu ấy bị lật cổ chân sau một cú va chạm, thật may là chúng tôi có 8 ngày nghỉ sắp tới. Quang Hải sẽ được điều trị và nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục. Chúng tôi cần giữ sự tập trung, giải quyết từng trận một để duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi”.

Quang Hải là đội trưởng của CAHN và có những đóng góp quan trọng cho CAHN mùa này. Quang Hải đã ghi được 3 bàn thắng, có được 7 đường kiến tạo để giúp CAHN vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025/26.

Chiến thắng này giúp CAHN đang tạo ra khoảng cách 10 điểm với đội đứng sau là Thể Công Viettel. HLV Polking nhấn mạnh các cầu thủ phải giữ sự tập trung, đồng thời dành sự khen ngợi cho Đình Bắc với cú đúp bàn thắng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn