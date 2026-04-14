HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League

Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt với HLV Popov sau những phản ứng thái quá ở trận đấu vòng 18 V-League. Theo đó, HLV trưởng của Thể Công Viettel bị phạt 20 triệu đồng và không được trực tiếp chỉ đạo bốn trận kế tiếp ở V-League năm nay.

Ảnh: VPF.

Theo ban kỷ luật VFF, HLV Popov nhận án nặng như vậy là do nhà cầm quân này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc kỷ luật của VFF, thậm chí có hành vi quá khích khi ném thẻ sau thời điểm nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Đây là đòn giáng mạnh với Thể Công Viettel trong giai đoạn cuối của mùa giải khi đội bóng này đang cần nhiệt huyết và năng lực chỉ đạo thực chiến của Popov để đảm bảo vị thế trên đường đua vô địch với CLB CAHN.

Sau 18 trận, Thể Công Viettel có 38 điểm, kém đội đầu bảng CLB CAHN 7 điểm. Để vô địch, Thể Công Viettel phải thắng hết 7 trận còn lại, đồng thời mong đối thủ không thu được điểm tối đa ở ít nhất 3 trận.

Ông Popov sẽ bị treo quyền chỉ đạo từ trận đấu tới, khi Thể Công Viettel tiếp đón HAGL trên sân nhà ở vòng 19 V-League. Nhà cầm quân người Bulgaria chỉ có thể trở lại từ trận đấu gặp Nam Định ngày 17/5.