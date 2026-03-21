Hơn 2.000 người tham gia Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Sáng 21/3, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Với thông điệp “Sáng tạo Xanh - Tương lai Xanh”, giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành có liên quan; đại diện các đơn vị, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành hàng; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân yêu thích chạy bộ; vận động viên đến từ một số câu lạc bộ chạy phong trào...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát động Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026"

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì triển khai nhiều chương trình, chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang thúc đẩy việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch và nhiên liệu sinh học trong lĩnh vực giao thông, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng…

Nghi thức phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”

Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” là một trong những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần hành động của cộng đồng hướng tới lối sống xanh hơn, tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

“Chương trình năm nay không chỉ tiếp tục nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mà còn hướng tới một bước chuyển quan trọng, là chủ động đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng năng lượng. Từ ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị đến thay đổi hành vi tiêu dùng, mỗi giải pháp hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị bền vững hơn cho tương lai mai sau”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cũng kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân, các vận động viên tại sự kiện hôm nay tiếp tục tích cực hưởng ứng và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động của đời sống; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp; khuyến khích chuyển đổi năng lượng, phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng… Qua đó, góp phần xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.

Giải chạy thu hút hơn 2.000 người tham gia

Sau giải chạy trực tiếp ngày hôm nay, hàng loạt chương trình sẽ được kích hoạt đồng loạt trên quy mô toàn quốc, nổi bật gồm: Giải chạy trực tuyến được triển khai thông qua Ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE từ ngày 21/3 - 11/4, dự kiến thu hút gần hàng chục nghìn vận động viên chuyên và không chuyên đến từ khắp mọi miền đất nước; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" diễn ra từ ngày 21/3 - 11/4 trên website https://tietkiemnangluong.com.vn/.

Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" được tổ chức với hai hình thức: - Hình thức offline: Tổ chức giải chạy diễn ra tại Không gian Văn hoá Sáng tạo Tây Hồ, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội, với cự ly 3 km. - Hình thức online: Tổ chức giải chạy online thông qua Ứng dụng tập luyện thể thao 84RACE và Strava được triển khai trên quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 21/3 - 11/4/2026. Thông tin về Chương trình sẽ được đăng tải trên Tạp chí Công Thương và Fanpage Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (https://www.facebook.com/chuyendichxanhtuonglaixanh). - Từ tháng 2/2026, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan về phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”, gắn với mục tiêu chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. - Tại Việt Nam, Chiến dịch Giờ Trái Đất được triển khai từ năm 2009, với sự tham gia tích cực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngay từ những năm đầu. Gần hai thập kỷ qua, EVN đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.