Huyền thoại ĐT Italia qua đời ở tuổi 66

Tờ La Gazzetta dello Sports đưa tin cựu danh thủ bóng đá Italia - Franco Baresi đã qua đời ở tuổi 66 vào sáng nay (31/7 theo giờ địa phương).

Ảnh: FIGC.

Sức khỏe của Baresi gặp vấn đề từ năm 2025. Trong một cuộc kiểm tra định kỳ, bác sĩ phát hiện một nốt bất thường ở phổi và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ bằng phương pháp ít xâm lấn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, không có biến chứng trong quá trình hồi phục ban đầu. Sau đó, chuyên gia ung thư đề nghị ông thực hiện thêm một liệu trình miễn dịch củng cố.

Thể trạng của Baresi xấu đi thời gian gần đây và ông qua đời tại bệnh viện Humanitas ở Rozzano, ngoại ô Milan, sau khoảng một năm chống chọi với bệnh tật.

Franco Baresi từng được nhận định là một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ông dành trọn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 20 năm cho AC Milan.

Trong 719 lần ra sân trên mọi đấu trường, Baresi cùng AC Milan giành 6 chức vô địch Serie A và 3 Cúp C1 châu Âu. Ông còn sở hữu 2 Cúp Liên lục địa, các danh hiệu Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Italia.

Trong màu áo đội tuyển Italia, Baresi thi đấu 81 trận và ghi một bàn. Ông là thành viên đội hình vô địch World Cup 1982, giành hạng ba năm 1990 và mang băng đội trưởng khi Italia vào chung kết World Cup 1994.