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Nga trục xuất 2 nhân viên ngoại giao Italia với cáo buộc gián điệp

Thứ Ba, 06:44, 21/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Nga hôm qua (21/7) đã đưa 2 nhà ngoại giao Italia vào danh sách sẽ bị trục xuất, cho biết đây là biện pháp đáp trả việc Italia trục xuất 2 nhân viên đại sứ quán Nga tại Italia trước đó.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani thông báo rằng, nước này đã trục xuất 2 tùy viên quân sự Nga vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động gián điệp. Phía Nga sau đó xác nhận hai nhà ngoại giao Italia bị trục xuất là một trợ lý tùy viên quốc phòng và một tùy viên quân sự. Hai người này cùng gia đình được yêu cầu phải rời khỏi Nga trong vòng 3 ngày.

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Ảnh minh họa: AI

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, đã triệu tập Đại biện lâm thời Italia tại Moscow để phản đối việc nước này trục xuất nhân viên ngoại giao Nga.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tajani nhấn mạnh rằng, Nga đã trục xuất tùy viên quân sự Italia “không rõ lý do”, và gọi đây là hành động trả đũa trắng trợn. Ông nhấn mạnh, 2 tùy viên Nga bị Italia trục xuất đã “bị bắt quả tang” khi tiến hành hoạt động gián điệp gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Việt Dũng/VOV1
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