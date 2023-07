Huỳnh Như: ĐT nữ Việt Nam luôn cảm thấy ấm lòng vì sự ủng hộ của mọi người

Trong buổi tập vào chiều nay, HLV Mai Đức Chung cho các học trò chia nhóm, thi đấu nội bộ trong thời gian ngắn. Trong quá trình, có một va chạm nhẹ giữa tiền đạo Phạm Hải Yến và tiền vệ Dương Thị Vân, nhưng các bác sĩ đội đã nhanh chóng xử lý và đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ trước trận đấu đầu tiên tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023 vào ngày 22/7.

ĐT nữ Việt Nam trên sân tập.

Sau khi tập, đội tuyển đã có cuộc giao lưu, gặp gỡ các fan hâm mộ đến sân xem đội tập, gồm đông đảo bà con kiều bào, các em du học sinh và cả các thành viên của đội bóng đá West Coast Ranger đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bà con người Việt tại New Zealand đã động viên các cầu thủ thi đấu tự tin, hết mình và thoái mái nhất đồng thời khẳng định bà con luôn cổ vũ hết mình và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Một số thành viên trong cộng đồng và nhóm múa của VietNZ đã gửi tặng đội tuyển một số món quà lưu niệm nhỏ của New Zealand.



Chia sẻ tại buổi giao lưu, HLV trưởng Mai Đức Chung “Chúng tôi được đến với một đất nước New Zealand rất xinh đẹp. Tinh thần toàn đội đang rất thoải mái. Hôm nay lại càng vui hơn khi mọi người đã cùng đến đây giao lưu”.

Huỳnh Như cùng HLV Mai Đức Chung chụp ảnh lưu niệm cùng các CĐV.

Đáp lại tấm lòng của bà con, đội trưởng Huỳnh Như gửi lời cảm ơn tới bà con người Việt và cho biết dù thời tiết ở Auckland rất lạnh song luôn cảm thấy ấm áp vì sự ủng hộ của mọi người, những người hâm mộ ở New Zealand và những người hâm mộ Việt Nam sang đây và dành cho đội tuyển những lời động viên cổ vũ rất nhiều cho giải đấu lần này và lấy đó là động lực để thi đấu hết sức mình.