Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Europa League: MU và Arsenal gặp đối thủ khó chịu

19:11

Chiều nay (24/2), Liên đoàn Bóng đá châu Âu đã tổ chức Lễ bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Europa League 2022/2023. Kết quả của Lễ bốc thăm đã mang đến những cặp đấu khá hấp dẫn.

MU đội bóng đã xuất sắc đánh bại Barca ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ tiếp tục đụng độ một đội bóng khác của Tây Ban Nha ở vòng 1/8, đó là Real Betis.

Đây là đối thủ có thực lực yếu hơn Quỷ đỏ, nhưng đoàn quân của HLV Erik Ten Hag không được phép chủ quan vì Real Betis đang chơi rất hay ở mùa giải năm nay và đang đứng thứ 5 ở La Liga.

Trong khi đó, đại diện còn lại của nước Anh là Arsenal sẽ đối đầu với Sporting Lisbon. Xét về thực lực, đại diện của Bồ Đào Nha đương nhiên bị đánh giá thấp hơn, nhưng Pháo thủ cũng cần phải đề cao cảnh giác.

Sevilla – đội bóng giàu thành tích tại sân chơi này sẽ đọ sức với Fenerbahçe, đội bóng cũng rất khó chịu. Các cặp đấu còn lại là cuộc so tài của Union Berlin vs Union SG, Juventus vs Freiburg, Leverkusen vs Ferencváros, Roma vs Real Sociedad và Shakhtar Donetsk vs Feyenoord.

Theo lịch của Ban tổ chức, các trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2022/2023 diễn ra vào ngày 9/3, trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần./.