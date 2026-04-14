中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 14/4: MU “phơi áo” cay đắng ngay tại Old Trafford

Thứ Ba, 05:41, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 14/4: MU nhận thất bại cay đắng trước Leeds United trên sân nhà Old Tradfford ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Rạng sáng nay (14/4), MU tiếp đón Leeds United trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu muộn nhất vòng 32 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Sau hơn 3 tuần không thi đấu, đoàn quân của HLV Michael Carrick nhập cuộc với nhiều xáo trộn trong đội hình và bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh từ sớm.

Ngay phút thứ 5, hàng thủ lỏng lẻo giúp Noah Okafor dễ dàng mở tỷ số cho Leeds sau một pha bóng không bị kèm. Trước đó chỉ ít phút, Dominic Calvert-Lewin cũng khiến khung thành MU chao đảo bằng cú dứt điểm cận thành nguy hiểm.

Noah Okafor nhấn chìm MU ngay tại thánh địa Old Trafford. (Ảnh: Reuters)

Dù nỗ lực đáp trả, MU lại gặp nhiều bế tắc trong khâu triển khai tấn công khi các mũi nhọn như Amad Diallo hay Benjamin Sesko đều thiếu sắc bén. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi đến phút 29, Okafor hoàn tất cú đúp với cú sút chạm người đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Sang hiệp 2, MU chơi khởi sắc hơn và tạo ra một số cơ hội rõ ràng, nhưng sự vô duyên trước khung thành tiếp tục khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ thời cơ. Bi kịch lên đến đỉnh điểm ở phút 56 khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR xác định hành vi chơi xấu với đối thủ.

Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Paul Tierney. (Ảnh: Reuters)

Dù chỉ còn 10 người, MU vẫn vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số ở phút 69 nhờ pha đánh đầu của Casemiro sau tình huống kiến tạo từ Bruno Fernandes. Những phút cuối, Quỷ đỏ dồn ép nghẹt thở nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa trước sự xuất sắc của thủ thành Karl Darlow.

Chung cuộc, MU chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, qua đó bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Đây cũng là trận thua đầu tiên của MU tại Old Trafford dưới thời HLV Michael Carrick, khiến cuộc đua top 5 (có vé dự Cúp C1 châu Âu) trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: MU Vòng 32 Ngoại hạng Anh Ngoại hạng Anh 2025/2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế