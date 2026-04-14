Kết quả bóng đá hôm nay 14/4: MU “phơi áo” cay đắng ngay tại Old Trafford

Rạng sáng nay (14/4), MU tiếp đón Leeds United trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu muộn nhất vòng 32 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Sau hơn 3 tuần không thi đấu, đoàn quân của HLV Michael Carrick nhập cuộc với nhiều xáo trộn trong đội hình và bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh từ sớm.

Ngay phút thứ 5, hàng thủ lỏng lẻo giúp Noah Okafor dễ dàng mở tỷ số cho Leeds sau một pha bóng không bị kèm. Trước đó chỉ ít phút, Dominic Calvert-Lewin cũng khiến khung thành MU chao đảo bằng cú dứt điểm cận thành nguy hiểm.

Noah Okafor nhấn chìm MU ngay tại thánh địa Old Trafford. (Ảnh: Reuters)

Dù nỗ lực đáp trả, MU lại gặp nhiều bế tắc trong khâu triển khai tấn công khi các mũi nhọn như Amad Diallo hay Benjamin Sesko đều thiếu sắc bén. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi đến phút 29, Okafor hoàn tất cú đúp với cú sút chạm người đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Sang hiệp 2, MU chơi khởi sắc hơn và tạo ra một số cơ hội rõ ràng, nhưng sự vô duyên trước khung thành tiếp tục khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ thời cơ. Bi kịch lên đến đỉnh điểm ở phút 56 khi Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR xác định hành vi chơi xấu với đối thủ.

Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Paul Tierney. (Ảnh: Reuters)

Dù chỉ còn 10 người, MU vẫn vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số ở phút 69 nhờ pha đánh đầu của Casemiro sau tình huống kiến tạo từ Bruno Fernandes. Những phút cuối, Quỷ đỏ dồn ép nghẹt thở nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa trước sự xuất sắc của thủ thành Karl Darlow.

Chung cuộc, MU chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà, qua đó bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Đây cũng là trận thua đầu tiên của MU tại Old Trafford dưới thời HLV Michael Carrick, khiến cuộc đua top 5 (có vé dự Cúp C1 châu Âu) trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.