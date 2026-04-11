Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 11/4: Arsenal thua đau Bournemouth
VOV.VN - Arsenal thua đau 1-2 trong cuộc tiếp đón Bournemouth và có cú sảy chân tai hại trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Arsenal có cú sảy chân trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 khi thua 1-2 trong cuộc tiếp đón Bournemouth. Kết quả này khiến Pháo thủ không chỉ lỡ cơ hội tạm nới rộng cách biệt với Man City lên thành 12 điểm, mà còn có nguy cơ bị đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống còn 9 điểm.
Bournemouth đã trình diễn đấu pháp và tinh thần thi đấu ấn tượng trước khi có bàn mở tỷ số nhờ công của Kroupi ở phút 17. Arsenal chơi bế tắc nhưng bất ngờ được hưởng phạt đền do Christie để bóng chạm tay trong vòng cấm và Gyokeres gỡ hoà 1-1 ở phút 35.
Tuy nhiên, trong ngày thi đấu dưới phong độ của Arsenal, Bournemouth đã tìm thấy chiến thắng 2-1 sau pha phối hợp đẹp mắt ở phút 74. Scott lạnh lùng dứt điểm thành bàn trong pha đối mặt thủ môn giúp đội khách giành trọn 3 điểm ngay trên sân Emirates.
Theo lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal sẽ gặp Bournemouth lúc 18h30 ngày 11/4. Hiện tại, Pháo thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 70 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Bournemouth, Arsenal sẽ tạm thời nới rộng cách biệt với Man City trong cuộc đua vô địch lên thành 12 điểm nhưng chơi nhiều hơn 2 trận.
Trận đấu bắt đầu!!! Bournemouth giao bóng
2': Căng thăng ngay những phút đầu!!! Gabriel chơi tiểu xảo khiến Evanilson bị đau nhưng trọng tài không rút thẻ với hậu vệ Arsenal sau tình huống này.
6': Đáng tiếc!!! Bournemouth dàn xếp tấn công khá hay, Evanilson chạy chỗ thông minh để đón đường chuyền vào vòng cấm nhưng tiền đạo này lại khống chế bóng lỗi.
10': Bournemouth nhập cuộc ấn tượng!!! Đội khách chủ động pressing tầm cao, tổ chức 1 kèm 1 khiến Arsenal lúng túng. Các cầu thủ Bournemouth cũng thể hiện tâm lý thoải mái khi trung vệ Senesi có pha xử lý đậm chất kỹ thuật để loại bỏ 2 tiền đạo Arsenal và khiến khán giả phải vỗ tay tán thưởng.
17': VÀO!!! Arsenal 0-1 Bournemouth
Truffert thoát xuống bên cánh trái rồi tung đường căng ngang, bóng chạm chân Saliba đổi hướng, Kroupi có mặt đúng lúc đúng chỗ để sút tung lưới Arsenal. Ngôi sao tuổi teen của Bournemouth có pha lập công thứ 10 ở mùa giải này.
20': Cơ hội đầu tiên của Arsenal!!! Rice đá phạt góc, Havertz dứt điểm chệch mục tiêu trong gang tấc.
25': Arsenal thót tim!!! Trung vệ Gabriel kịp thời lấy thân mình ngăn cản cú dứt điểm trong vòng cấm của Kroupi.
30': Không được!!! Trong thế trận bế tắc, những tình huống cố định trở thành hy vọng của Arsenal. Tuy nhiên, Rice lại phung phí pha đá phạt bên cánh phải bằng đường treo bóng đi thẳng ra ngoài sân.
33': Dứt điểm!!! Rice tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng bật chân hậu vệ Bournemouth đi vọt xà ngang.
34': PHẠT ĐỀN CHO ARSENAL!!! Christie dùng tay cản bóng trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.
35': VÀO!!! Arsenal 1-1 Bournemouth
Gyokeres thực hiện thành công cú sút phạt đền, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
40': Nỗ lực bất thành!!! Scott đột phá tới sát vòng cấm Arsenal rồi tung cú đá nửa chuyền nửa sút vọt xà ngang.
45': Nguy hiểm!!! Scott treo bóng khó chịu từ quả phạt bên cánh trái, nhưng 2 cầu thủ Bournemouth lao vào áp sát khung thành đều dứt điểm hụt.
Hiệp 1 kết thúc!!! Arsenal và Bournemouth rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa 1-1.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Arsenal giao bóng
49': Thế trận giằng co!!! Arsenal và Bournemouth khởi đầu hiệp 2 với tâm thế thận trọng, chủ động giữ đội hình kín kẽ và luân chuyển bóng ở tốc độ vừa phải.
53': KHÔNG VÀO!!! Madueke rót bóng thẳng vào khung thành từ quả phạt góc bên cánh phải nhưng thủ môn Bournemouth đã chơi cảnh giác.
54': Arsenal thay liền 3 người!!! Trossard, Eze, Dowman vào thế chỗ Martinelli, Havertz, Madueke.
56': Sai lầm!!! Thủ môn Raya thực hiện cú trivela lỗi khi nhận đường chuyền về. May cho Arsenal, Evanilson không kịp tận dụng tình huống bất ngờ này.
64': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Gyokeres sút tung lưới Bournemouth trong pha đối mặt thủ môn, nhưng trọng tài xác định tiền đạo Arsenal đã việt vị.
66': Bournemouth đáp trả!!! Christie tung cú sút xa nhưng đưa bóng đi thiếu chính xác.
68': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Petrovic bay người cản phá cú sút xa uy lực của Rice.
74': VÀO!!! Arsenal 1-2 Bournemouth
Pha phối hợp ăn ý của Bournemouth tạo ra cơ hội đối mặt thủ môn cho Scott và tiền vệ này lạnh lùng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
77': Arsenal tiếp tục điều chỉnh!!! Jesus, Mosquera vào thay Zubimendi, White.
81': Sai lầm!!! Bournemouth có cơ hội tấn công trực diện sau khi Arsenal để mất bóng bên phần sân nhà. Tuy nhiên, Saliba đã kịp thời truy cản khi đối phương xâm nhập vòng cấm.
86': ARSENAL SUÝT GỠ HÒA!!! Thủ môn Petrovic bay người cản phá cú đánh đầu của Jesus.
90': Truy cản tuyệt vời!!! Jimenez bứt tốc ngoạn mục rồi xoạc bóng giải nguy cho Bournemouth trước khi Gabriel kịp dứt điểm cận thành.
90'+3: Nỗ lực tìm bàn gỡ!!! Gyokeres liên tiếp có 2 pha dứt điểm chệch mục tiêu khiến bầu không khí trên sân Emirates trở nên hụt hẫng.
HẾT GIỜ!!! Arsenal thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Emirates.
