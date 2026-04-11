Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 11/4: Arsenal thua đau Bournemouth

20:57

Arsenal có cú sảy chân trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 khi thua 1-2 trong cuộc tiếp đón Bournemouth. Kết quả này khiến Pháo thủ không chỉ lỡ cơ hội tạm nới rộng cách biệt với Man City lên thành 12 điểm, mà còn có nguy cơ bị đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống còn 9 điểm.

Bournemouth đã trình diễn đấu pháp và tinh thần thi đấu ấn tượng trước khi có bàn mở tỷ số nhờ công của Kroupi ở phút 17. Arsenal chơi bế tắc nhưng bất ngờ được hưởng phạt đền do Christie để bóng chạm tay trong vòng cấm và Gyokeres gỡ hoà 1-1 ở phút 35.

Tuy nhiên, trong ngày thi đấu dưới phong độ của Arsenal, Bournemouth đã tìm thấy chiến thắng 2-1 sau pha phối hợp đẹp mắt ở phút 74. Scott lạnh lùng dứt điểm thành bàn trong pha đối mặt thủ môn giúp đội khách giành trọn 3 điểm ngay trên sân Emirates.

Tình huống Bournemouth ấn định chiến thắng 2-1 trước Arsenal. (Ảnh: Reuters)