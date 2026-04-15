Kết quả bóng đá hôm nay 15/4: Atletico loại Barca ở tứ kết Cúp C1 châu Âu theo kịch bản không tưởng. Dù thua 1-2 ở trận lượt về nhưng Atletico vẫn vào bán kết sau khi đã thắng 2-0 ở lượt đi.

Trong trận lượt về, Barca dẫn trước 2-0 sau 24 phút nhưng sự vùng lên của Atletico đã giúp họ gỡ được một bàn ngay trong hiệp một.

Sang hiệp 2, Barca ép sân dữ dội nhưng không ghi được thêm bàn thắng mà ngược lại còn phải nhận thẻ đỏ của Eric Garcia ở phút 80.

Với lợi thế hơn người, Atletico đã bảo toàn được lợi thế để có chiến thắng chung cuộc, đồng thời loại Barca ở tứ kết.

09:25 Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Atletico Madrid vs Barca, tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu. 09:26 09:26

09:27 09:31 Ở trận tứ kết lượt đi, Barca bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà. Họ bị Atletico đánh bại 2 bàn không gỡ ở Camp Nou, bởi các bàn thắng của Julian Alvarez và Alexander Sorloth. Kết quả đó khiến mục tiêu giành tấm vé vào bán kết Cúp C1 châu Âu mùa này của thầy trò ông Hansi Flick trở nên vô cùng khó khăn. Để lật ngược tình thế, Barca cần phải tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh trên sân Metropolitano. Nên nhớ rằng, Atletico sở hữu đội hình rất chất lượng, với nhiều ngôi sao không hề lép vế trước dàn cầu thủ của HLV Flick. Đã vậy, đây lại là trận đấu mà họ có lợi thế được chơi trên sân nhà, với tâm lý thoải mái do dẫn 2-0 ở lượt đi. Atletico cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đọ sức này khi sẵn sàng "buông" trận đấu cuối tuần qua ở La Liga với toàn bộ đội hình chính được cho nghỉ. Nhưng chỉ cần có niềm tin, Barca hoàn toàn có thể gặt phép màu. Bởi phong độ gần đây của Atletico khá phập phù. trận thua sân nhà gần đây nhất của Atletico chính là thất bại 1-2 trước Barca ở vòng 30 La Liga. Đó là trận đấu mà cặp tiền đạo Marcus Rashford và Robert Lewandowski mỗi người ghi 1 bàn thắng cho đội bóng đến từ Catalan. Trong trận này, Atletico có nhiều trường hợp vắng mặt đáng quan ngại ở hàng thủ, cụ thể họ mất thủ môn Oblak, các hậu vệ Gimenez, Hancko, Pubill. Bên cạnh đó, tiền vệ Barrios và Cardoso cũng không thể góp mặt. Phía Barca mất Raphinha và Christensen do chấn thương, cùng trung vệ Cubarsi bị treo giò. 01:19 Đội hình xuất phát của 2 đội. 01:21 Sân Metropolitano trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters). 01:48 Ảnh: Reuters. 02:00 1' Trận đấu bắt đầu !!! Barca giao bóng trước. 02:02 1' Yamal đi bóng xâm nhập thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú đá chân trái hiểm hóc buộc thủ môn Musso của Atletico phải vất vả cản phá. Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu. 02:06 4' VÀO OOOO!!!!! Lenglet mất tập trung khi chuyền bóng vào chân Yamal. Số 10 của Barca chạm bóng trong tư thế bị động khiến trái bóng bật ngược trở lại đúng tầm Torres. Số 7 của Barca nhả lại ngay cho Yamal để cầu thủ sắp bước sang tuổi 19 chạm bóng tinh tế, đưa Barca vượt lên dẫn trước trong trận lượt về. 02:08 Khoảnh khắc ghi bàn của Yamal. (Ảnh: Reuters). 02:09 8' Atletico nhanh chóng ổn định đội hình và có những tình huống chống trả. Lookman đỡ bóng và tung ra cú đá nhưng bóng đi thiếu chính xác. 02:13 13' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bóng liên tục được luân chuyển sát vòng cấm hai đội. 02:19 19' Atletico đang bắt đầu triển khai hệ thống phòng ngự kín kẽ. Các hậu vệ chủ nhà dành cho Yamal sự quan tâm đặc biệt nên các cầu thủ tấn công của Barca đang phải tìm những phương án khác. 02:20 Ảnh: Reuters. 02:22 22' Lookmman đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, Griezmann dứt điểm rất nhanh nhưng Gerard Martin của Barca đã kịp thời ngăn cản. 02:26 24' VÀO OOO !!!! Gavi có đường chuyền chuẩn mực cho Ferran Torres băng xuống dứt điểm chân trái đẳng cấp khiến thủ môn của Atletico chỉ còn biết nhìn bóng bay vào lưới. 2-0 cho Barca. Tổng tỷ số đã được cân bằng 2-2. 02:28 27' Trận đấu đang bị gián đoạn khi Fermin Lopez của Barca bị chấn thương ở mặt sau khi va chạm với thủ môn Musso của Atletico. 02:29 Khoảnh khắc Ferran Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Reuters). 02:32 31' VÀO OOOO!!! Atletico phản công thần tốc, chỉ sau ba đường chuyền, bóng đã được Llorente căng ngang để Lookman băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Barca. Lợi thế về tổng tỷ số quay trở lại với Atletico. 02:37 36' Tốc độ trận đấu vẫn ở mức rất cao. Atletico tuy đang có lợi thế về tổng tỷ số nhưng không hề lùi sâu phòng ngự. Họ sẵn sàng dâng cao áp sát khi cần thiết. 02:41 40' Barca có pha phối hợp ấn tượng, Olmo đỡ bước một hoàn hảo, xâm nhập vòng cấm Atletico và nỗ lực dứt điểm nhưng Llorente đã can thiệp kịp thời. 02:42 Tình huống Lookman ghi bàn cho Atletico. (Ảnh: Reuters). 02:45 Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!! 02:51 Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-2. Tổng tỷ số sau hai lượt trận đang là 3-2 cho Atletico. 02:51 Ảnh: Reuters. 03:07 Hiệp 2 bắt đầu !!!! 03:12 49' Tốc độ trận đấu trong những phút đầu hiệp 2 vẫn rất cao. Barca cầm bóng nhiều, chủ động tấn công nhưng Atletico cũng sẵn sàng đáp trả. 03:16 52' Atletico lên bóng thần tốc, Alvarez dốc bóng rồi trả ngược để Lookman tung ra cú đá đưa bóng đi chệch khung thành Barca trong gang tấc. 03:16 Ảnh: Reuters. 03:18 55' VÀO OOO!!! Barca tấn công tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà. Ferran Torres nhanh chân dứt điểm vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barca. 03:20 57' VAR TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Sau cùng thì bàn thắng của Ferran Torres đã bị VAR từ chối sau khi chân sút số 7 của Barca đã ở tư thế việt vị khi đưa bóng vào lưới Atletico. 03:25 62' Sức ép mà Barca tạo ra đang lớn dần lên. Atletico đang trải qua những phút khó khăn nhất từ đầu hiệp 2. 03:25 Ảnh: Reuters. 03:28 65' Yamal nhảy múa giữa hàng thủ của Atletico, tạo cơ hội cho Olmo tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành. 03:33 70' Trận đấu bước vào quãng thời gian nhạy cảm. Đôi bên đều đã có những sự thay đổi nhân sự. đặc biệt là trên hàng công. 03:41 77' Atletico đang bất ngờ đẩy cao đội hình và gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Barca. Sorloth mới vào sân và khiến hậu vệ Barca phải phạm lỗi. Trọng tài sẽ tham khảo VAR để kiểm tra xem có thẻ đỏ cho cầu thủ đội khách hay không. 03:43 80' THẺ ĐỎ CHO ERIC GARCIA!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ cho Eric Garcia, người phạm lỗi với Sorloth. 03:45 Ảnh: Reuters. 03:50 88' Atletico phản công nhanh khi tất cả các cầu thủ Barca đều dâng cao. Dù vậy, cầu thủ đội chủ nhà đã không thể dứt điểm như ý ở khoảnh khắc quyết định. 03:53 Trận đấu có 8 phút bù giờ !!!!! 03:58 90+5' De Jong treo bóng bổng vào vòng cấm Atletico nhưng thủ môn Musso đã có mặt kịp thời để ôm gọn bóng. 03:59 Ảnh: Reuters. 04:00 90+7' Cầu thủ Barca tạt bóng từ cánh phải, Araujo bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá bổng so với khung thành đội chủ nhà. 04:01 Hết giờ !!! Barca thắng lượt về 2-1 nhưng Atletico mới là đội đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 3-2.