Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/4: Barca thua đau Atletico trên sân nhà

Barca trên sân nhà Camp Nou đối đầu Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Trước giờ bóng lăn, trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi đôi bên đã quá hiểu nhau. Ngay cuối tuần trước, Barca và Atletico đã chạm trán nhau ở La Liga trong trận cầu nảy lửa mà Barca chỉ có thể thắng sát nút 2-1. Đây là lần thứ năm hai đội gặp nhau trong mùa này. Trước đó, Barca thắng ba, thua một ở những trận đấu đã qua.

Sự thất vọng của các cầu thủ Barca. (Ảnh: Reuters).

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Barca ở trận này thiếu đi cầu thủ tấn công Raphinha do chấn thương. Trong bối cảnh đó, Rashford trở thành nhân tố được kỳ vọng để chia lửa với Yamal.

Cầu thủ người Anh chính là gương mặt được chuyền bóng nhiều nhất trong những phút đầu tiên. Rashford cũng đã đưa được bóng vào lưới Atletico ở phút 17 nhưng bàn thắng không được công nhận do Yamal đã việt vị trước khi kiến tạo.

Khoảng thời gian sau đó, áp lực của Barca không lớn như những phút đầu. Hàng thủ Atletico Madrid không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải, tạo tiền đề cho các pha phản công.

Phút 42, từ pha phản công tốc độ của đội khách, Simeone băng lên đến sát vòng cấm Barca, trung vệ Cubarsi phạm lỗi với Simeone khi cầu thủ này đã có thể đối mặt với khung thành Barca và thủ môn Garcia. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ với Cubarsi và cho Atletico Madrid hưởng đá phạt từ cự ly khoảng 25m. Alvarez bước lên thực hiện cú đá hoàn hảo, mở tỷ số cho đội khách.

Atletico được hưởng niềm vui chiến thắng. (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, Barca dù với 10 người trên sân và có những sự thay đổi trên hàng công vẫn nỗ lực ép sân. Rashford tung ra cú sút phạt chạm xà ngang khung thành đội khách ở phút 51.

Tuy tấn công nhiều nhưng Barca không gặp may và khi đó, họ lại để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 70. Cầu thủ vào thay người Alexander Sorloth di chuyển không bóng rồi dứt điểm một chạm quá xuất sắc để nâng tỷ số lên 2-0.

Đến lúc này, Barca không còn gì để mất và tiếp tục dồn lên tấn công. Cancelo dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp ở phút 78 nhưng bóng đi trúng cột dọc khung thành của Atletico. Chung cuộc, Barca không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà.