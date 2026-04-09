中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/4: Barca thua đau Atletico trên sân nhà

Thứ Năm, 05:18, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/4: Barca thua đau Atletico trên sân nhà với tỷ số 0-2 ở lượt đi vòng tứ kết.

Barca trên sân nhà Camp Nou đối đầu Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Trước giờ bóng lăn, trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi đôi bên đã quá hiểu nhau. Ngay cuối tuần trước, Barca và Atletico đã chạm trán nhau ở La Liga trong trận cầu nảy lửa mà Barca chỉ có thể thắng sát nút 2-1. Đây là lần thứ năm hai đội gặp nhau trong mùa này. Trước đó, Barca thắng ba, thua một ở những trận đấu đã qua.

ket qua cup c1 chau Au hom nay 9 4 barca thua dau atletico tren san nha hinh anh 1
Sự thất vọng của các cầu thủ Barca. (Ảnh: Reuters). 

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Barca ở trận này thiếu đi cầu thủ tấn công Raphinha do chấn thương. Trong bối cảnh đó, Rashford trở thành nhân tố được kỳ vọng để chia lửa với Yamal. 

Cầu thủ người Anh chính là gương mặt được chuyền bóng nhiều nhất trong những phút đầu tiên. Rashford cũng đã đưa được bóng vào lưới Atletico ở phút 17 nhưng bàn thắng không được công nhận do Yamal đã việt vị trước khi kiến tạo. 

Khoảng thời gian sau đó, áp lực của Barca không lớn như những phút đầu. Hàng thủ Atletico Madrid không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải, tạo tiền đề cho các pha phản công. 

Phút 42, từ pha phản công tốc độ của đội khách, Simeone băng lên đến sát vòng cấm Barca, trung vệ Cubarsi phạm lỗi với Simeone khi cầu thủ này đã có thể đối mặt với khung thành Barca và thủ môn Garcia. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ với Cubarsi và cho Atletico Madrid hưởng đá phạt từ cự ly khoảng 25m. Alvarez bước lên thực hiện cú đá hoàn hảo, mở tỷ số cho đội khách. 

ket qua cup c1 chau Au hom nay 9 4 barca thua dau atletico tren san nha hinh anh 2
Atletico được hưởng niềm vui chiến thắng. (Ảnh: Reuters). 

Sang hiệp 2, Barca dù với 10 người trên sân và có những sự thay đổi trên hàng công vẫn nỗ lực ép sân. Rashford tung ra cú sút phạt chạm xà ngang khung thành đội khách ở phút 51. 

Tuy tấn công nhiều nhưng Barca không gặp may và khi đó, họ lại để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 70. Cầu thủ vào thay người Alexander Sorloth di chuyển không bóng rồi dứt điểm một chạm quá xuất sắc để nâng tỷ số lên 2-0. 

Đến lúc này, Barca không còn gì để mất và tiếp tục dồn lên tấn công. Cancelo dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp ở phút 78 nhưng bóng đi trúng cột dọc khung thành của Atletico. Chung cuộc, Barca không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. 

PV/VOV.VN
Tag: Cúp C1 châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Atletico tứ kết Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Atletico Madrid thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 9/4.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Atletico Madrid thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 9/4.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup, Barca thắng nhọc Atletico

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup sau trận thua Southampton trong khi Barca thắng nhọc Atletico Madrid ở La Liga.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup sau trận thua Southampton trong khi Barca thắng nhọc Atletico Madrid ở La Liga.

Kết quả bóng đá hôm nay 23/3: Real và Barca giành chiến thắng nhọc nhằn

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/3: Real và Barca giành chiến thắng nhọc nhằn ở La Liga để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/3: Real và Barca giành chiến thắng nhọc nhằn ở La Liga để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế