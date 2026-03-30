Kết quả bóng đá hôm nay 30/3: Pháp thắng đậm Colombia

Thứ Hai, 05:51, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 30/3 (giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Colombia trong trận giao hữu quốc tế nhờ màn tỏa sáng rự rỡ của Desire Doue.

Ở trận đấu này, Doue được trao cơ hội đá chính thay thế Kylian Mbappe – người cùng nhiều trụ cột khác ngồi ngoài dự bị – và cầu thủ trẻ này đã không phụ sự tin tưởng khi ghi cú đúp, đóng góp quyết định vào chiến thắng của Pháp.

ket qua bong da hom nay 30 3 phap thang dam colombia hinh anh 1
Pháp chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát thế trận trước Colombia (Ảnh: Reuters).

Ngay từ những phút đầu, Pháp chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát thế trận. Phút 29, Doue ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội nhà. Bàn thắng tiếp thêm khí thế cho Pháp và ngay trước khi hiệp một khép lại, Marcus Thuram nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chuẩn xác, đưa Pháp dẫn 2-0.

Bước sang hiệp hai, đại diện châu Âu tiếp tục dồn ép Colombia và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Phút 56, Doue hoàn tất cú đúp sau một tình huống phản công bài bản, nâng tỷ số lên 3-0.

ket qua bong da hom nay 30 3 phap thang dam colombia hinh anh 2
Pháp giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Colombia (Ảnh: Reuters).

Bên kia chiến tuyến, dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng Colombia vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. James Rodriguez loay hoay tìm cách tạo đột biến nhưng bất thành. Phải đến phút 77, Campaz mới ghi được bàn thắng danh dự cho đội bóng Nam Mỹ. Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Colombia.

PV/VOV.VN
Tag: Desire Doue tuyển Pháp vs Colombia Pháp thắng Colombia 3-1 giao hữu quốc tế Pháp
Tin liên quan

VOV.VN - Tiền đạo Kylian Mbappe đã sẵn sàng ra sân, HLV Álvaro Arbeloa tỏ ra tự tin trước màn tái đấu với Man City ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải 2025/2026.

VOV.VN - Tiền đạo Kylian Mbappe đã sẵn sàng ra sân, HLV Álvaro Arbeloa tỏ ra tự tin trước màn tái đấu với Man City ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải 2025/2026.

VOV.VN - Mbappe ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Villarreal trong khuôn khổ vòng 21 La Liga 2025/2026 diễn ra sáng 25/1.

VOV.VN - Mbappe ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Villarreal trong khuôn khổ vòng 21 La Liga 2025/2026 diễn ra sáng 25/1.

VOV.VN - Tiền đạo Ousmane Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2025 (The Best).

VOV.VN - Tiền đạo Ousmane Dembele vượt qua Yamal và Mbappe để giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA năm 2025 (The Best).

