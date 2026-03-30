Kết quả bóng đá hôm nay 30/3: Pháp thắng đậm Colombia

Ở trận đấu này, Doue được trao cơ hội đá chính thay thế Kylian Mbappe – người cùng nhiều trụ cột khác ngồi ngoài dự bị – và cầu thủ trẻ này đã không phụ sự tin tưởng khi ghi cú đúp, đóng góp quyết định vào chiến thắng của Pháp.

Pháp chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát thế trận trước Colombia (Ảnh: Reuters).

Ngay từ những phút đầu, Pháp chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát thế trận. Phút 29, Doue ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội nhà. Bàn thắng tiếp thêm khí thế cho Pháp và ngay trước khi hiệp một khép lại, Marcus Thuram nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chuẩn xác, đưa Pháp dẫn 2-0.

Bước sang hiệp hai, đại diện châu Âu tiếp tục dồn ép Colombia và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Phút 56, Doue hoàn tất cú đúp sau một tình huống phản công bài bản, nâng tỷ số lên 3-0.

Pháp giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Colombia (Ảnh: Reuters).

Bên kia chiến tuyến, dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng Colombia vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. James Rodriguez loay hoay tìm cách tạo đột biến nhưng bất thành. Phải đến phút 77, Campaz mới ghi được bàn thắng danh dự cho đội bóng Nam Mỹ. Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Colombia.