HLV U17 Việt Nam dốc bầu tâm sự trước thềm U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi sẽ chạm trán chủ nhà U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Theo HLV Cristiano Roland, đây là bảng đấu quy tụ những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao và U17 Việt Nam cần xác định tâm thế hợp lý khi bước vào giải đấu.

“Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận” - HLV Cristiano Roland chia sẻ trong cuộc họp báo trước thềm giải đấu.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam từng có kinh nghiệm rơi vào bảng đấu khó ở vòng loại U17 châu Á 2026 nhưng đã vượt qua thử thách để giành vé tham dự VCK. HLV Cristiano Roland cho biết, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận đã áp dụng thành công tại vòng loại, trong bối cảnh chỉ có quỹ thời gian 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026.

“Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu mạnh, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn” – Vị thuyền trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý thi đấu, khi khẳng định BHL luôn truyền sự tự tin cho các cầu thủ, đồng thời yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ và niềm tin vào bản thân. Theo HLV Cristiano Roland, việc hướng tới từng mục tiêu cụ thể, trước mắt là trận ra quân, sẽ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4 tại Indonesia. Theo thể thức thi đấu, 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Timor Leste vào ngày 16/4 và đối đầu với chủ nhà U17 Indonesia vào ngày 19/4.