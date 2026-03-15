Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3 được người hâm mộ quan tâm khi Thể Công Viettel tiếp tục giành chiến thắng để đua vô địch.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3 được người hâm mộ quan tâm khi Thể Công Viettel tiếp tục giành chiến thắng để đua vô địch.
Phải làm khách trên sân của Thể Công Viettel, Hải Phòng lại là đội có những tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, Thể Công Viettel sau đó đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm với những pha treo bóng.
Đến phút 60 từ phạt tạt bóng bổng của Phan Tuấn Tài, Lucao chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Trong thời gian còn lại, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.
Thể Công Viettel giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó tiếp tục bám sát đội đầu bảng CAHN với khoảng cách 4 điểm.
Trong màn tiếp đón Hải Phòng, Thể Công Viettel cần giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN trong cuộc đua vô địch V-League 2025/26. Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel sẽ rút ngắn khoảng cách với CAHN xuống còn 4 điểm (thi đấu nhiều hơn một trận).
Trên thực tế, Thể Công Viettel có thành tích rất tốt khi chạm trán Hải Phòng tại V-League. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Thể Công Viettel giữ chuỗi bất bại với 3 chiến thắng cùng 2 trận hoà. Mùa này, Thể Công Viettel cũng giành chiến thắng với tỉ số 2-1 khi gặp Hải Phòng ngay trên sân khách.
Về mặt phong độ trong 5 trận gần nhất tại V-League, Thể Công Viettel đang giành 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận. Trong khi đó, Hải Phòng có phong độ không thực sự tốt với chỉ 1 chiến thắng, 1 trận hoà và để thua đến 3 trận.
Các cầu thủ Thể Công Viettel đến sân chuẩn bị cho trận đấu.
Trận đấu bắt đầu! Hải Phòng là đội giao bóng trước.
2': Không được! Hải Phòng có tình huống đưa bóng xuống sát biên rồi căng ngang vào trong nhưng thủ thành Văn Việt đã khép góc và bắt gọn trái bóng.
6': Không được! Hai đội vẫn chơi với nhịp độ vừa phải để chờ đợi sai lầm của đối thủ. Hữu Thắng có đường chuyền tốt cho Hoàng Minh xâm nhập vòng cấm nhưng Tiến Dũng kịp thời can thiệp, không cho cầu thủ của Thể Công Viettel có cơ hội dứt điểm.
9': Nguy hiểm! Thể Công Viettel được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch về cánh trái hướng tấn công. Hoàng Minh treo bóng đầy nguy hiểm nhưng Tagueu tung người phá bóng giải nguy cho Hải Phòng.
13': Không được! Từ đường tạt bóng của Hữu Thắng, Wesley Nata bật cao đánh đầu nhưng không trúng tâm bóng.
18': Không được! Thể Công Viettel tìm kiếm cơ hội từ những đường treo bóng nhưng hàng phòng ngự Hải Phòng vẫn thi đấu tập trung, đứng vững trước sức ép.
23': Không được! Thể Công Viettel có pha đá phạt chếch về bên phải theo hướng tấn công. Tuy nhiên, pha treo bóng của Khuất Văn Khang lại quá sâu khiến thủ thành Đình Triệu không gặp khó khăn để bắt gọn bóng.
26': Không vào! Từ đường treo bóng của Luiz Antonio, bóng bất ngờ tìm đến vị trí của Đàm Tiến Dũng trong vòng cấm sau khi Tiến Dụng đánh đầu trượt. Tuy nhiên, Tiến Dũng hơi giật mình nên cú dứt điểm cận thành lại thiếu chính xác.
31': Không vào! Đinh Viết Tú có đường chuyền về bất cẩn đập vào người Paulinho nẩy ra, Tagueu bứt tốc giành bóng rồi vượt qua cả thủ thành Văn Việt. Tuy nhiên, Tagueu sau đó dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
34': Không được! Khuất Văn Khang treo bóng từ điểm đá phạt góc để Lucao bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành.
37': Suýt có siêu phẩm! Colonna tạt bóng vào trong để Hoàng Minh ngả người vô lê đẹp mắt nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
42': Thẻ vàng! Đàm Tiến Dũng có pha phạm lỗi với Nhật Nam để ngăn Thể Công Viettel phản công nhanh nguy hiểm. Trọng tài đã rút thẻ vàng với cầu thủ Hải Phòng.
45': Bóng dội xà ngang! Từ pha đá phạt góc, Khuất Văn Khang treo bóng để đồng đội đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng dội xà ngang khung thành Hải Phòng.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số trận đấu đang là Thể Công Viettel 0-0 Hải Phòng.
Hiệp hai bắt đầu!
47': Nguy hiểm! Đàm Tiến Dũng có pha đá phạt bổng vào vòng cấm, bóng đập đấy khiến quỹ đạo thay đổi. Thủ thành Văn Việt phải đẩy bóng qua xà ngang để cứu nguy cho Thể Công Viettel.
52': Không được! Thể Công Viettel có pha chuyển trạng thái tấn công nhanh nhưng pha đột phá của Nhâm Mạnh Dũng không vượt qua được hàng phòng ngự của Hải Phòng.
57': Thế trận giằng co! Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tìm ra phương án để giải mã hàng phòng ngự Hải Phòng.
60': VÀOOOOOO !!! Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng để Lucao bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa khiến thủ thành Đình Triệu bay người nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng.
65': Không được! Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn khi Thể Công Viettel chủ động tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến.
69': Không được! Lucao nỗ lực đột phá trong vòng cấm nhưng không vượt qua được 2 cầu thủ Hải Phòng.
73': Không được! Bóng được treo vào trong và Lucao lại bật cao đánh đầu nhưng không gây ra nguy hiểm cho khung thành Hải Phòng.
76': Không được! Hữu Nam có cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành.
79': Không được! Ronaldo Fletcher có cú sút xa trúng đích nhưng lực bóng không đủ để làm khó thủ thành Văn Việt.
84': Không được! Hải Phòng vẫn duy trì được sức ép nhưng chưa thể tạo ra được cú dứt điểm thực sự nguy hiểm nào khi Thể Công Viettel chủ động chơi chắc chắn.
87': Không được! Thủ thành Đình Triệu bắt bóng ngay trước khi Lucao kịp bật cao đánh đầu giải nguy cho Hải Phòng.
90': Sút xa! Trung Hiếu đi bóng từ biên vào trung lộ rồi sút xa nhưng bóng đi vọt xà.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng.
Phải làm khách trên sân của Thể Công Viettel, Hải Phòng lại là đội có những tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, Thể Công Viettel sau đó đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm với những pha treo bóng.
Đến phút 60 từ phạt tạt bóng bổng của Phan Tuấn Tài, Lucao chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Trong thời gian còn lại, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.
Thể Công Viettel giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó tiếp tục bám sát đội đầu bảng CAHN với khoảng cách 4 điểm.
Trong màn tiếp đón Hải Phòng, Thể Công Viettel cần giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN trong cuộc đua vô địch V-League 2025/26. Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel sẽ rút ngắn khoảng cách với CAHN xuống còn 4 điểm (thi đấu nhiều hơn một trận).
Trên thực tế, Thể Công Viettel có thành tích rất tốt khi chạm trán Hải Phòng tại V-League. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Thể Công Viettel giữ chuỗi bất bại với 3 chiến thắng cùng 2 trận hoà. Mùa này, Thể Công Viettel cũng giành chiến thắng với tỉ số 2-1 khi gặp Hải Phòng ngay trên sân khách.
Về mặt phong độ trong 5 trận gần nhất tại V-League, Thể Công Viettel đang giành 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận. Trong khi đó, Hải Phòng có phong độ không thực sự tốt với chỉ 1 chiến thắng, 1 trận hoà và để thua đến 3 trận.
Các cầu thủ Thể Công Viettel đến sân chuẩn bị cho trận đấu.
Trận đấu bắt đầu! Hải Phòng là đội giao bóng trước.
2': Không được! Hải Phòng có tình huống đưa bóng xuống sát biên rồi căng ngang vào trong nhưng thủ thành Văn Việt đã khép góc và bắt gọn trái bóng.
6': Không được! Hai đội vẫn chơi với nhịp độ vừa phải để chờ đợi sai lầm của đối thủ. Hữu Thắng có đường chuyền tốt cho Hoàng Minh xâm nhập vòng cấm nhưng Tiến Dũng kịp thời can thiệp, không cho cầu thủ của Thể Công Viettel có cơ hội dứt điểm.
9': Nguy hiểm! Thể Công Viettel được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch về cánh trái hướng tấn công. Hoàng Minh treo bóng đầy nguy hiểm nhưng Tagueu tung người phá bóng giải nguy cho Hải Phòng.
13': Không được! Từ đường tạt bóng của Hữu Thắng, Wesley Nata bật cao đánh đầu nhưng không trúng tâm bóng.
18': Không được! Thể Công Viettel tìm kiếm cơ hội từ những đường treo bóng nhưng hàng phòng ngự Hải Phòng vẫn thi đấu tập trung, đứng vững trước sức ép.
23': Không được! Thể Công Viettel có pha đá phạt chếch về bên phải theo hướng tấn công. Tuy nhiên, pha treo bóng của Khuất Văn Khang lại quá sâu khiến thủ thành Đình Triệu không gặp khó khăn để bắt gọn bóng.
26': Không vào! Từ đường treo bóng của Luiz Antonio, bóng bất ngờ tìm đến vị trí của Đàm Tiến Dũng trong vòng cấm sau khi Tiến Dụng đánh đầu trượt. Tuy nhiên, Tiến Dũng hơi giật mình nên cú dứt điểm cận thành lại thiếu chính xác.
31': Không vào! Đinh Viết Tú có đường chuyền về bất cẩn đập vào người Paulinho nẩy ra, Tagueu bứt tốc giành bóng rồi vượt qua cả thủ thành Văn Việt. Tuy nhiên, Tagueu sau đó dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
34': Không được! Khuất Văn Khang treo bóng từ điểm đá phạt góc để Lucao bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành.
37': Suýt có siêu phẩm! Colonna tạt bóng vào trong để Hoàng Minh ngả người vô lê đẹp mắt nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
42': Thẻ vàng! Đàm Tiến Dũng có pha phạm lỗi với Nhật Nam để ngăn Thể Công Viettel phản công nhanh nguy hiểm. Trọng tài đã rút thẻ vàng với cầu thủ Hải Phòng.
45': Bóng dội xà ngang! Từ pha đá phạt góc, Khuất Văn Khang treo bóng để đồng đội đánh đầu nhưng đáng tiếc là bóng dội xà ngang khung thành Hải Phòng.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số trận đấu đang là Thể Công Viettel 0-0 Hải Phòng.
Hiệp hai bắt đầu!
47': Nguy hiểm! Đàm Tiến Dũng có pha đá phạt bổng vào vòng cấm, bóng đập đấy khiến quỹ đạo thay đổi. Thủ thành Văn Việt phải đẩy bóng qua xà ngang để cứu nguy cho Thể Công Viettel.
52': Không được! Thể Công Viettel có pha chuyển trạng thái tấn công nhanh nhưng pha đột phá của Nhâm Mạnh Dũng không vượt qua được hàng phòng ngự của Hải Phòng.
57': Thế trận giằng co! Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tìm ra phương án để giải mã hàng phòng ngự Hải Phòng.
60': VÀOOOOOO !!! Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng để Lucao bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa khiến thủ thành Đình Triệu bay người nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng.
65': Không được! Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn khi Thể Công Viettel chủ động tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến.
69': Không được! Lucao nỗ lực đột phá trong vòng cấm nhưng không vượt qua được 2 cầu thủ Hải Phòng.
73': Không được! Bóng được treo vào trong và Lucao lại bật cao đánh đầu nhưng không gây ra nguy hiểm cho khung thành Hải Phòng.
76': Không được! Hữu Nam có cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành.
79': Không được! Ronaldo Fletcher có cú sút xa trúng đích nhưng lực bóng không đủ để làm khó thủ thành Văn Việt.
84': Không được! Hải Phòng vẫn duy trì được sức ép nhưng chưa thể tạo ra được cú dứt điểm thực sự nguy hiểm nào khi Thể Công Viettel chủ động chơi chắc chắn.
87': Không được! Thủ thành Đình Triệu bắt bóng ngay trước khi Lucao kịp bật cao đánh đầu giải nguy cho Hải Phòng.
90': Sút xa! Trung Hiếu đi bóng từ biên vào trung lộ rồi sút xa nhưng bóng đi vọt xà.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 1-0 Hải Phòng.
