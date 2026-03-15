Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng

Phải làm khách trên sân của Thể Công Viettel, Hải Phòng lại là đội có những tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, Thể Công Viettel sau đó đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm với những pha treo bóng.

Đến phút 60 từ phạt tạt bóng bổng của Phan Tuấn Tài, Lucao chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Trong thời gian còn lại, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.

Thể Công Viettel giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0, qua đó tiếp tục bám sát đội đầu bảng CAHN với khoảng cách 4 điểm.