Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa
VOV.VN - Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30.
Bước vào màn tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford, MU nhập cuộc đầy chủ động khi nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi ép sân trước đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Mặc dù vậy, việc chơi chưa thực sự gắn kết khiến các chân sút MU đều bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ môn Martinez bên phía Aston Villa, dù lần lượt Casemiro, Amad Diallo hay Mbeumo, Bruno đều thử vận may trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, MU đột ngột tăng tốc. Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Mbeumo, Quỷ đỏ mở tỷ số từ pha phối hợp đá phạt góc khi Bruno treo bóng chuẩn xác để Casemiro đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 53.
Dù chỉ hơn 10 phút sau đó, Ross Barkley tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU để quân bình tỷ số 1-1 nhưng đây là tất cả những gì Aston Villa làm được. Bởi lần lượt Matheus Cunha và siêu dự bị Benjamin Sesko đã lập công ở các phút 71 và 81, ấn định thắng lợi 3-1 tưng bừng cho MU trước Aston Villa.
Tại vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026, MU sẽ chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aston Villa trên sân nhà, đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ có lợi thế lớn để giành suất dự cúp C1 mùa sau.
Cả hai đội đều không có phong độ tốt thời gian gần đây. Aston Villa dần tụt lại khi không thắng trong 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh (1 hoà, 2 thua). Trong khi đó, MU có trận thua đầy thất vọng ở vòng đấu trước khi gặp Newcastle dù chơi hơn người.
MU vẫn được đánh giá cao hơn khi đang có phong độ tốt kể từ khi HLV Michael Carrick tiếp quản “ghế nóng” thay cho Ruben Amorim. Được thi đấu trên sân nhà, MU được đánh giá có cơ hội lớn để giành chiến thắng khi Aston Villa đang trong thời điểm phong độ không tốt.
Đội hình ra sân:
MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Dự bị: Bayindir, Mazraoui, Heaven, Malacia, Ugarte, T Fletcher, Mount, Zirkzee, Sesko.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Mings, Digne; Onana, Barkley; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins.
Dự bị: Bizot, Garcia, Lindelof, Torres, Maatsen, Luiz, Elliott, Bailey, Abraham.
Trọng tài chính: Anthony Taylor.
Kết quả Ngoại hạng Anh: Công làm thủ phá, Liverpool hòa cay đắng Tottenham
VOV.VN - Trực tiếp Liverpool vs Tottenham trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 23h30 hôm nay 15/3 trên sân Anfield.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3: Thể Công Viettel thắng sít sao Hải Phòng
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 15/3 được người hâm mộ quan tâm khi Thể Công Viettel tiếp tục giành chiến thắng để đua vô địch.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Aston Villa mặc áo màu trắng - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
10': Không được !!! Rogers bất ngờ chuyền bóng thay vì sút từ chấm đá phạt trực tiếp chếch bên trái khung thành từ cự ly khoảng 25m, nhưung Digne không nhanh bằng Amad Diallo và cơ hội đã qua đi với các cầu thủ Aston Villa.
17': Nguy hiểm !!! Matheus Cunha đột phá đầy tốc độ bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU trước khi tạt rất dẻo vào vòng cấm nhưng Amad Diallo đã không thể bật lên đánh đầu cận thành trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Aston Villa.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Bruno treo bóng vào vòng cấm cho Yoro bật cao đánh đầu nhưng các hậu vệ Aston Villa tiếp tục phá bóng giải nguy cho khung thành thủ môn Martinez.
22': Không vào !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Harry Maguire đánh đầu chuyền cho Amad Diallo dứt điểm nối bằng đầu cận thành găm bóng chìm vào góc xa nhưng thủ môn Martinez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Aston Villa.
37': Dứt điểm !!! Bruno từ cánh phải theo hướng lên bóng của MU cho Casemiro xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú sút chân phải khá căng nhưng các hậu vệ Aston Villa đã chơi lăn xả cứu thua cho khung thành của đội khách.
38': Cơ hội !!! Diogo Dalot bất ngờ xâm nhập vòng cấm và khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm chân trái cận thành đưa bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Martinez bên phía Aston Villa.
43': Nguy hiểm !!! Pha phản công 4 đánh 3 của các cầu thủ Aston Villa, Ross Barkley chuyền bóng tinh tế cho Olive Watkins nhưng Yoro đã chơi lăn xả và tắc bóng chuẩn xác, giải nguy cho khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
Ngay sau đó, tới lượt MU phản công và Bruno có cơ hội tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm bằng chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Aston Villa.
45'+1: Hết hiệp một !!! MU và Aston Villa tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Old Trafford.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
48': Dứt điểm !!! Mbeumo chuyền bóng để Amad Diallo xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải đầy quyết đoán đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Martinez bên phía Aston Villa.
51': Không được !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU, các hậu vệ Aston Villa đánh đầu phá bóng tới đúng vị trí của Matheus Cunha và số 10 của đội chủ nhà tung ra cú volley chân phải một chạm nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Martinez.
Ngay sau đó, MU tổ chức phản công nhanh. Bruno chuyền bóng cho Mbeumo để số 19 tung ra cú sút chân trái căng trong vòng cấm khiến thủ môn Martinez phải đấm bóng cứu thua cho Aston Villa.
53': VÀOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của MU để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Martinez bên phía Aston Villa, mở tỷ số cho Quỷ đỏ !!!
62': Đánh đầu !!! Bóng được treo vào vòng cấm Aston Villa để Diogo Dalot bứt tốc xâm nhập vòng cấm và lắc đầu nhưng bóng trúng vai cầu thủ MU trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Martinez.
63': Đối mặt !!! Bóng được treo từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Aston Villa vào vòng cấm tạo điều kiện cho Onana tung ra cú sút chân trái sau khi hãm bóng vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ MU nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt.
64': VÀOOOOOOO !!! Tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU và Ross Barkley nhanh chân dứt điểm chân trái một chạm cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 1-1 cho Aston Villa !!!
71': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Matheus Cunha bứt tốc từ cánh trái vượt qua tất cả các hậu vệ Aston Villa trước khi xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ môn Martinez với pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải đầy kĩ thuật, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU !!!
81': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng từ giữa sân để Matheus Cunha khống chế bóng 1 chạm, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Aston Villa xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang hiểm hóc tạo nên tình huống lộn xộn và cầu thủ mới vào sân từ băng ghế dự bị Benjamin Sesko xoay người dứt điểm chân phải tung lưới thủ môn Martinez nâng tỷ số lên 3-1 cho MU !!!
85': Cơ hội !!! Pha phản công đầy tốc độ của các cầu thủ MU, Sesko bứt tốc thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng lại lựa chọn căng ngang cho Amad Diallo thay vì dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Martinez nhưng bóng đi quá sâu và số 16 của Quỷ đỏ không kịp băng vào chạm bóng.
90'+6: Dứt điểm !!! Amad Diallo đột phá ở cánh phải trước khi quyết định tung ra cú sút thay vì chuyền bóng cho Sesko trống trải trong vòng cấm và thủ môn Martinez đã ôm gọn bóng sau 2 nhịp khống chế, cứu thua cho Aston Villa.
90'+8: HẾT GIỜ !!! MU giành thắng lợi tưng bừng với tỷ số 3-1 trước Aston Villa trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026 nhờ các pha lập công của Casemiro (53'), Matheus Cunha (71') và Benjamin Sesko (81'). Ở trận đấu này, Bruno cũng lập cú đúp kiến tạo để nâng tổng số lần "dọn cỗ" cho các đồng đội lập công lên con số 16.
3 điểm trọn vẹn cũng giúp MU củng cố vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh mùa này với 54 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với chính Aston Villa.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal tạm hơn Man City 9 điểm
VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Arsenal tạm hơn Man City 9 điểm sau những trận đá sớm vòng 30.