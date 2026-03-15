Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa

Chủ Nhật, 22:59, 15/03/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30.

Bước vào màn tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford, MU nhập cuộc đầy chủ động khi nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi ép sân trước đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 1
Mặc dù vậy, việc chơi chưa thực sự gắn kết khiến các chân sút MU đều bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ môn Martinez bên phía Aston Villa, dù lần lượt Casemiro, Amad Diallo hay Mbeumo, Bruno đều thử vận may trong hiệp thi đấu đầu tiên. 

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 2
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 3
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 4
Bước sang hiệp hai, MU đột ngột tăng tốc. Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Mbeumo, Quỷ đỏ mở tỷ số từ pha phối hợp đá phạt góc khi Bruno treo bóng chuẩn xác để Casemiro đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 53.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 5
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 6
Dù chỉ hơn 10 phút sau đó, Ross Barkley tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU để quân bình tỷ số 1-1 nhưng đây là tất cả những gì Aston Villa làm được. Bởi lần lượt Matheus Cunha và siêu dự bị Benjamin Sesko đã lập công ở các phút 71 và 81, ấn định thắng lợi 3-1 tưng bừng cho MU trước Aston Villa. 

Tại vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026, MU sẽ chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aston Villa trên sân nhà, đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ có lợi thế lớn để giành suất dự cúp C1 mùa sau.

Cả hai đội đều không có phong độ tốt thời gian gần đây. Aston Villa dần tụt lại khi không thắng trong 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh (1 hoà, 2 thua). Trong khi đó, MU có trận thua đầy thất vọng ở vòng đấu trước khi gặp Newcastle dù chơi hơn người.

MU vẫn được đánh giá cao hơn khi đang có phong độ tốt kể từ khi HLV Michael Carrick tiếp quản “ghế nóng” thay cho Ruben Amorim. Được thi đấu trên sân nhà, MU được đánh giá có cơ hội lớn để giành chiến thắng khi Aston Villa đang trong thời điểm phong độ không tốt.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 8
Đội hình ra sân: 

MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Dự bị: Bayindir, Mazraoui, Heaven, Malacia, Ugarte, T Fletcher, Mount, Zirkzee, Sesko.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Mings, Digne; Onana, Barkley; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins.

Dự bị: Bizot, Garcia, Lindelof, Torres, Maatsen, Luiz, Elliott, Bailey, Abraham.

Trọng tài chính: Anthony Taylor.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 9
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 10
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 11
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 12
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 13
Các cầu thủ Aston Villa khởi động trước giờ G (Ảnh: Reuters)
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 14
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 15
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Aston Villa mặc áo màu trắng - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

10': Không được !!! Rogers bất ngờ chuyền bóng thay vì sút từ chấm đá phạt trực tiếp chếch bên trái khung thành từ cự ly khoảng 25m, nhưung Digne không nhanh bằng Amad Diallo và cơ hội đã qua đi với các cầu thủ Aston Villa.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 16
MU và Aston Villa chơi đôi công quyết liệt sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Reuters)
17': Nguy hiểm !!! Matheus Cunha đột phá đầy tốc độ bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU trước khi tạt rất dẻo vào vòng cấm nhưng Amad Diallo đã không thể bật lên đánh đầu cận thành trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Aston Villa.

Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Bruno treo bóng vào vòng cấm cho Yoro bật cao đánh đầu nhưng các hậu vệ Aston Villa tiếp tục phá bóng giải nguy cho khung thành thủ môn Martinez.

22': Không vào !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Harry Maguire đánh đầu chuyền cho Amad Diallo dứt điểm nối bằng đầu cận thành găm bóng chìm vào góc xa nhưng thủ môn Martinez đã bay người đấm bóng cứu thua cho Aston Villa.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 17
37': Dứt điểm !!! Bruno từ cánh phải theo hướng lên bóng của MU cho Casemiro xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú sút chân phải khá căng nhưng các hậu vệ Aston Villa đã chơi lăn xả cứu thua cho khung thành của đội khách.

38': Cơ hội !!! Diogo Dalot bất ngờ xâm nhập vòng cấm và khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm chân trái cận thành đưa bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Martinez bên phía Aston Villa.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 18
43': Nguy hiểm !!! Pha phản công 4 đánh 3 của các cầu thủ Aston Villa, Ross Barkley chuyền bóng tinh tế cho Olive Watkins nhưng Yoro đã chơi lăn xả và tắc bóng chuẩn xác, giải nguy cho khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.

Ngay sau đó, tới lượt MU phản công và Bruno có cơ hội tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm bằng chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Aston Villa.

45'+1: Hết hiệp một !!! MU và Aston Villa tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Old Trafford.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 19
Hiệp hai bùng nổ bàn thắng trong màn đối đầu MU vs Aston Villa? (Ảnh: Reuters)
46': Hiệp hai bắt đầu !!!

48': Dứt điểm !!! Mbeumo chuyền bóng để Amad Diallo xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải đầy quyết đoán đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Martinez bên phía Aston Villa.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 20
Amad Diallo đang chơi nổi bật bên cánh phải MU (Ảnh: Reuters)
51': Không được !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU, các hậu vệ Aston Villa đánh đầu phá bóng tới đúng vị trí của Matheus Cunha và số 10 của đội chủ nhà tung ra cú volley chân phải một chạm nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Martinez.

Ngay sau đó, MU tổ chức phản công nhanh. Bruno chuyền bóng cho Mbeumo để số 19 tung ra cú sút chân trái căng trong vòng cấm khiến thủ môn Martinez phải đấm bóng cứu thua cho Aston Villa.

53': VÀOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của MU để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Martinez bên phía Aston Villa, mở tỷ số cho Quỷ đỏ !!!

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 21
Casemiro đánh đầu mở tỷ số cho MU (Ảnh: Reuters)
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 22
Màn ăn mừng bàn thắng của Casemiro (Ảnh: Reuters)
ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 23
62': Đánh đầu !!! Bóng được treo vào vòng cấm Aston Villa để Diogo Dalot bứt tốc xâm nhập vòng cấm và lắc đầu nhưng bóng trúng vai cầu thủ MU trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Martinez.

63': Đối mặt !!! Bóng được treo từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Aston Villa vào vòng cấm tạo điều kiện cho Onana tung ra cú sút chân trái sau khi hãm bóng vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ MU nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt.

64': VÀOOOOOOO !!! Tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU và Ross Barkley nhanh chân dứt điểm chân trái một chạm cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, quân bình tỷ số 1-1 cho Aston Villa !!!

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 24
Ross Barkley quân bình tỷ số cho Aston Villa (Ảnh: Reuters)
71': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Matheus Cunha bứt tốc từ cánh trái vượt qua tất cả các hậu vệ Aston Villa trước khi xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ môn Martinez với pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải đầy kĩ thuật, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU !!!

81': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng từ giữa sân để Matheus Cunha khống chế bóng 1 chạm, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Aston Villa xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang hiểm hóc tạo nên tình huống lộn xộn và cầu thủ mới vào sân từ băng ghế dự bị Benjamin Sesko xoay người dứt điểm chân phải tung lưới thủ môn Martinez nâng tỷ số lên 3-1 cho MU !!!

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 25
MU đang rất gần 3 điểm trọn vẹn trước Aston Villa (Ảnh: Reuters)
85': Cơ hội !!! Pha phản công đầy tốc độ của các cầu thủ MU, Sesko bứt tốc thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng lại lựa chọn căng ngang cho Amad Diallo thay vì dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Martinez nhưng bóng đi quá sâu và số 16 của Quỷ đỏ không kịp băng vào chạm bóng.

90'+6: Dứt điểm !!! Amad Diallo đột phá ở cánh phải trước khi quyết định tung ra cú sút thay vì chuyền bóng cho Sesko trống trải trong vòng cấm và thủ môn Martinez đã ôm gọn bóng sau 2 nhịp khống chế, cứu thua cho Aston Villa.

ket qua bong da ngoai hang anh dem 15 3 mu thang tung bung truoc aston villa hinh anh 26
Siêu dự bị Benjamin Sesko tỏa sáng (Ảnh: Reuters)
90'+8: HẾT GIỜ !!! MU giành thắng lợi tưng bừng với tỷ số 3-1 trước Aston Villa trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026 nhờ các pha lập công của Casemiro (53'), Matheus Cunha (71') và Benjamin Sesko (81'). Ở trận đấu này, Bruno cũng lập cú đúp kiến tạo để nâng tổng số lần "dọn cỗ" cho các đồng đội lập công lên con số 16. 

3 điểm trọn vẹn cũng giúp MU củng cố vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh mùa này với 54 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với chính Aston Villa.

 

Phạm Ngọc/VOV.VN
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 15/3: Arsenal thắng nhọc Everton

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 15/3: Arsenal thắng nhọc Everton

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 15/3: Arsenal thắng nhọc Everton ở vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026 với tỷ số 2-0 để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Giải Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn khốc liệt: Căng thẳng cuộc đua vô địch

Giải Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn khốc liệt: Căng thẳng cuộc đua vô địch

VOV.VN - Giải Ngoại hạng Anh 2025/2026 bước vào giai đoạn khốc liệt với những vòng đấu cuối cùng và cuộc đua vô địch đang có những diễn biến căng thẳng, khó lường. Điều đó hứa hẹn những trận cầu đỉnh cao phía trước đang chờ đón người hâm mộ.

Vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu: Ngoại hạng Anh trải qua "cơn ác mộng"

Vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu: Ngoại hạng Anh trải qua "cơn ác mộng"

VOV.VN - Lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 chứng kiến những kết quả thất vọng của 6 CLB đến từ giải Ngoại hạng Anh.

