Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa

Bước vào màn tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford, MU nhập cuộc đầy chủ động khi nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi ép sân trước đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, việc chơi chưa thực sự gắn kết khiến các chân sút MU đều bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ môn Martinez bên phía Aston Villa, dù lần lượt Casemiro, Amad Diallo hay Mbeumo, Bruno đều thử vận may trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, MU đột ngột tăng tốc. Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Mbeumo, Quỷ đỏ mở tỷ số từ pha phối hợp đá phạt góc khi Bruno treo bóng chuẩn xác để Casemiro đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 53.

Dù chỉ hơn 10 phút sau đó, Ross Barkley tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU để quân bình tỷ số 1-1 nhưng đây là tất cả những gì Aston Villa làm được. Bởi lần lượt Matheus Cunha và siêu dự bị Benjamin Sesko đã lập công ở các phút 71 và 81, ấn định thắng lợi 3-1 tưng bừng cho MU trước Aston Villa.