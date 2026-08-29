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Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thể hiện sức mạnh ở VBA

Thứ Bảy, 08:46, 29/08/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes thể hiện sức mạnh ở VBA với chiến thắng thuyết phục trước Saigon Heat trên sân nhà trong bối cảnh cả hai đội đã chắc chắn có mặt ở vòng đấu play-off tranh chức vô địch.

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AJ Bramah lập kỷ lục

Dịp so tài thứ 3 ở mùa VBA năm nay, dù đã vào playoffs, Hanoi Buffaloes và Saigon Heat vẫn có mục tiêu riêng. Theo đó, chủ nhà Hà Nội cần giữ phong độ làm bước đà cho vòng loại cam go sắp tới. Về phía đội khách, đây là dịp đội bóng TP.HCM và tân binh Nyang Wek thử nghiệm các phương án giải mã chiến thắng trước nhà đương kim vô địch.

ket qua bong ro moi nhat hanoi buffaloes the hien suc manh o vba hinh anh 1
Ảnh: VBA. 

Về lực lượng, hai đội đều vắng một số cầu thủ quan trọng do lệnh triệu tập lên đội tuyển Quốc gia tham dự vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2029. Cụ thể, Hanoi Buffaloes không có sự phục vụ của hai ngôi sao kinh nghiệm Đinh Thanh Tâm và Đặng Thái Hưng. Song song đó, Saigon Heat tạm vắng bộ ba Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Anh Kiệt và Huỳnh Trực Nhân. Ở đội hình xuất phát, “Trâu Thủ đô” đưa Đinh Tiến Công và Trần Minh Hiếu trở lại đánh chính. Chiều ngược lại, “Ông 30” sử dụng đội hình mới xoay quanh Nyang Wek, trong đó nổi bật có Võ Duy Linh và cầu thủ gốc Việt Terry Nguyễn.

Hiệp 1, tận dụng lợi thế sân nhà, đại diện Hà Nội nhập cuộc nhanh và vươn lên dẫn trước. Bên kia chiến tuyến, bên cạnh phép thử ra sân mới mẻ, HLV Vũ Thế Cang cũng trao cơ hội cho dàn dự bị cần kinh nghiệm, nổi bật có trung phong gốc Việt Mathys Kavazian và tân binh Nguyễn Thế Đăng. Với các cầu thủ giàu nhiệt huyết, đội khách giữ nhà đương kim vô địch trong tầm ngắm 20-24. 

Hiệp 2, gió đổi chiều khi đội khách phần nào phong tỏa được AJ Bramah. Phòng ngự hiệu quả, đồng thời tận dụng sự tỏa sáng của Võ Duy Linh, các chủ lực đưa “Ông 30” vươn lên giành quyền dẫn điểm. Bất ngờ đánh rơi thế trận, các trụ cột của “Trâu Thủ đô” xoay sở giữ cách biệt chỉ 6 điểm 40-46.

ket qua bong ro moi nhat hanoi buffaloes the hien suc manh o vba hinh anh 2
Ảnh: VBA. 

Hiệp 3, những phút đầu, AJ Bramah tỏa sáng với 2 pha úp rổ dũng mãnh đưa thế trận về lại mốc 48-46. Từ đây, hai đội giằng co quyết liệt với chênh lệch dưới 4 điểm. Phút thứ 7, Lian Ramiro và Trần Phi Hoàng Long sắm vai “ngòi nổ” phá vỡ thế cân bằng. Với 12 điểm từ bộ đôi này, “Trâu Thủ đô” bứt tốc dẫn trước 14 điểm 75-61.

Tiến vào hiệp cuối, đội chủ nhà chưa hạ nhiệt và có lúc đẩy chênh lệch lên 18 điểm. Chiều ngược lại, ngôi sao giàu kinh nghiệm Brandis Raley-Ross và đồng đội nỗ lực giữ thế trận trong tầm kiểm soát. Quyết định trao cơ hội cho các dự bị và chưa thể tạo đột biến trước nhà đương kim vô địch, đội khách nhận thất bại 82-90.    

Ở trận này, với lực lượng vượt trội và các chủ lực đang đạt phong độ cao, Hanoi Buffaloes dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục trước cựu vương VBA. Sau tối nay, Hanoi Buffaloes tiếp tục nâng cao thành tích lên 18 thắng 1 bại còn Saigon Heat đạt 12 thắng 7 bại.

PV/VOV.VN
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