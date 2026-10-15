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Kết quả Cúp C1 châu Âu 15/10: Real Madrid và PSG ấn tượng, Aston Villa thắng 6-0

Thứ Năm, 05:18, 15/10/2026
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VOV.VN - Loạt trận Cúp C1 châu Âu rạng sáng 15/10 chứng kiến hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Real Madrid ngược dòng đánh bại Roma 4-3, PSG vượt qua Man City 4-2, trong khi Aston Villa tạo nên chiến thắng áp đảo 6-0 trước Fenerbahçe.

Kết quả Cúp C1 châu Âu mới nhất ngày 15/10

Real Madrid trải qua trận đấu đầy kịch tính trên sân của Roma. Real Madrid bị dẫn trước, nhưng Kylian Mbappe ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp một. Sau đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó khăn khi Donyell Malen lập cú đúp, giúp Roma dẫn trước 3-1 ở hiệp hai.

Tuy nhiên, Real Madrid không bỏ cuộc. Carlos Espi rút ngắn tỷ số ở phút 83, Endrick gỡ hòa 3-3 hai phút sau đó, trước khi Antonio Rudiger ghi bàn quyết định ở phút 90, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

ket qua cup c1 chau Au 15 10 real madrid va psg an tuong, aston villa thang 6-0 hinh anh 1
Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng theo kịch bản ít ai ngờ tới.

Trong khi đó, PSG giành chiến thắng 4-2 trước Man City nhờ khả năng tấn công hiệu quả. Doue mở tỷ số ở phút 14, Dembele nhân đôi cách biệt ngay sau đó, còn Vitinha nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 32.

Sang hiệp hai, Erling Haaland lập cú đúp cho Man City, nhưng Akliouche ghi bàn xen giữa hai pha lập công của tiền đạo người Na Uy để giúp PSG duy trì lợi thế. Cuối trận, Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền khi không thắng được thủ môn Donnarumma.

ket qua cup c1 chau Au 15 10 real madrid va psg an tuong, aston villa thang 6-0 hinh anh 2

Aston Villa cũng trở thành tâm điểm với chiến thắng 6-0 trước Fenerbahçe. Johan Manzambi mở tỷ số ở phút 12, trước khi Nicolas Jackson lập cú đúp trong hiệp một, giúp đội chủ nhà dẫn 3-0.

Sang hiệp hai, Ross Barkley ghi hai bàn, trong đó có một quả phạt đền, để nâng cách biệt lên 5-0. Tammy Abraham ấn định chiến thắng 6-0 ở phút 90, khép lại màn trình diễn áp đảo của đại diện nước Anh.

ket qua cup c1 chau Au 15 10 real madrid va psg an tuong, aston villa thang 6-0 hinh anh 3

Ở các trận đấu khác, Liverpool đánh bại LASK 6-3, Betis vượt qua FC Porto 3-2, Feyenoord thắng Como 3-2. Stuttgart giành chiến thắng 3-0 trước Slovan, Shakhtar đánh bại AEK Athens 3-1, còn Bodo/Glimt vượt qua Dortmund với tỷ số 1-0.

PV/VOV.VN
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