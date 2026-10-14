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Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 14/10: Arsenal, Barca thắng dễ, thất vọng Bayern

Thứ Tư, 05:17, 14/10/2026
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VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 14/10: Arsenal, Barca thắng dễ trong khi Bayern Munich gây thất vọng lớn với trận hòa 3-3 trên sân của Viking.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 14/10, ngoài trận thua 0-2 của MU trên sân Atletico, nhiều đội bóng lớn cũng ra sân và thu về những kết quả khá trái ngược. 

ket qua cup c1 chau Au hom nay 14 10 arsenal, barca thang de, that vong bayern hinh anh 1
Barca thắng Galatasaray. (Ảnh: Reuters). 

Arsenal sau hiệp đầu khó khăn khi bị Lille cầm hòa 0-0 đã có hiệp 2 bùng nổ với 3 bàn thắng của Timber, Eze và Saka chỉ trong 7 phút từ phút 64 đến phút 71. Đây đã là trận thắng thứ hai của Pháo thủ ở Cúp C1 châu Âu năm nay. 

Trong khi đó, Barca dù gặp một số thời điểm áp lực khi bị Galatasaray dẫn trước trong hiệp 1 nhưng chất lượng đội hình vượt trội đã giúp đại diện Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp đầu tiên kết thúc do công của Cancelo. 

Sang hiệp 2, Barca hoàn toàn vượt trội và Fermin, Gordon, Adeyemi liên tiếp ghi 3 bàn trong 15 phút để giúp đội bóng xứ Catalan hoàn tất chiến thắng hoành tráng 4-1 ngay trên sân khách. Đại diện Tây Ban Nha cũng đã sở hữu 2 trận toàn thắng tại Cúp C1 châu Âu năm nay. 

Không giống như Barca và Arsenal có được thắng lợi, Bayern Munich đã trải qua trận đấu không như ý muốn khi chỉ giành được kết quả hòa 3-3 trên sân của Viking, đội bóng Na Uy. 

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Bayern bị Viking cầm hòa. (Ảnh: Reuters). 

Dù chuyến làm khách đến Na Uy được dự báo rất khó khăn nhưng đại diện nước Đức đã trải qua những phút giây khắc nghiệt hơn dự tính. Thầy trò HLV Kompany sớm bị dẫn 2 bàn chỉ sau 38 phút và phải rất vất vả mới có được 3 bàn thắng của Kane (cú đúp) cùng pha ghi bàn của Diaz để dẫn ngược lại 3-2. 

Tưởng như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của Bayern thì hai tấm thẻ vàng liên tiếp dành cho Olise ở phút 73 đã khiến Hùm Xám không thể bảo toàn chiến thắng. Phút 90, Haugen băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn Urbig cơ hội cản phá, khiến đại diện nước Đức đánh rơi 2 điểm. 

Cùng thời điểm, một đội bóng danh tiếng khác là Inter Milan thậm chỉ còn nhận trận thua 3-4 trước Club Brugge và tiếp tục trắng tay ở Cúp C1 châu Âu năm nay. 

ket qua cup c1 chau Au hom nay 14 10 arsenal, barca thang de, that vong bayern hinh anh 3
Kết quả chi tiết Cúp C1 châu Âu sáng 14/10. 
PV/VOV.VN
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