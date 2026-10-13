ĐT Việt Nam tham dự giải đấu đặc biệt trong tháng 11/2026

ĐT Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 15/11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Đây là giải đấu do VFF tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện ĐT Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi ĐT Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V-League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Với tình hình nhân sự có nhiều cầu thủ chấn thương, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ bổ sung những gương mặt mới trong lần tập trung này.