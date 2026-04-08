Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 8/4: Bayern đánh bại Real Madrid
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu 2025/026 hôm nay 8/4, Bayern giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi diễn ra tại sân Bernabeu.
Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sau màn so tài giàu kịch tính và tốc độ cao. Đội bóng Đức nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.
Ngay từ đầu trận, Bayern tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Real Madrid lựa chọn lối chơi phản công nhanh, dựa vào tốc độ của Mbappe và Vinicius, song vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Neuer. Sau nhiều pha hãm thành, Bayern cụ thể hóa ưu thế ở phút 41 khi Luis Diaz ghi bàn mở tỉ số từ đường kiến tạo của Serge Gnabry.
Bước sang hiệp hai, đội khách tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng nhân đôi cách biệt ở phút 46. Harry Kane tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0.
Bị dẫn trước, Real Madrid đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ ấn tượng của Neuer khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Mbappe và Vinicius liên tục dứt điểm nhưng không thể ghi bàn trong nhiều tình huống thuận lợi.
Nỗ lực của Real Madrid chỉ được đền đáp ở phút 74 khi Mbappe đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 sau pha căng ngang của Trent Alexander-Arnold. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi cả hai đội đều có thêm cơ hội, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Chung cuộc, Bayern giành chiến thắng 2-1, qua đó nắm lợi thế trước trận lượt về.
Real Madrid và Bayern Munich tạo nên cặp tứ kết đáng chờ đợi nhất Champions League mùa này. Bayern nắm lợi thế khi đá lượt về trên sân nhà, nhưng họ phải đặc biệt thận trọng ở chuyến làm khách Bernabeu rạng sáng mai.
Giới chuyên môn xếp Bayern ở “cửa trên” và xem họ là ứng viên số 2 cho chức vô địch, sau Arsenal. Tuy nhiên, lịch sử Champions League nhiều lần cho thấy Real Madrid luôn nguy hiểm khi bị đánh giá thấp.
Ngay ở vòng 1/8, Real Madrid đã chứng minh điều đó khi đánh bại Man City với tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận, dù bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Hoàng gia phát huy tối đa sở trường phòng ngự – phản công để tạo khác biệt.
Real Madrid sở hữu đầy đủ nhân sự, kinh nghiệm và bản lĩnh để vận hành lối chơi này. Họ thể hiện sự chắc chắn và điềm tĩnh ở các vòng knock-out, đồng thời sở hữu Vinicius – mũi nhọn tốc độ, giàu đột biến trong những thế trận giằng co.
Dù Mbappe giữ vai trò trung phong chủ lực kể từ khi gia nhập mùa hè 2024, Vinicius lại mang đến tính đột biến cao hơn. Tuyển thủ Brazil liên tục tỏa sáng, góp công lớn giúp Real Madrid vượt qua Benfica ở vòng play-off và Man City ở vòng 1/8.
Vinicius ghi 4 bàn trong 4 trận Champions League gần nhất. Xét về khả năng tạo đột biến và tỏa sáng ở các trận cầu lớn, anh được đánh giá nhỉnh hơn Harry Kane bên phía Bayern. Đáng chú ý, Vinicius đều ghi bàn quyết định trong hai trận chung kết Champions League gần nhất mà Real Madrid góp mặt.
Trong khi đó, Harry Kane liên tiếp phá kỷ lục ghi bàn kể từ khi gia nhập Bayern và đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu với 31 pha lập công. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh chưa thường xuyên tỏa sáng ở các trận cầu đinh Champions League và cũng chưa từng đăng quang giải đấu này.
Trước màn tiếp đón Bayern, Real Madrid chạy đà không tốt khi thua Mallorca tại La Liga, qua đó bị Barca nới rộng khoảng cách lên 7 điểm. Ở chiều ngược lại, Bayern gần như độc chiếm cuộc đua Bundesliga, qua đó có điều kiện tập trung tối đa cho Champions League.
Dù vậy, việc bị xếp “chiếu dưới” không ảnh hưởng nhiều tới Real Madrid – đội bóng sở hữu “ADN Champions League”. Họ còn nắm lợi thế về đối đầu, yếu tố có thể tiếp thêm sự tự tin cho Vinicius và các đồng đội.
Cụ thể, Real Madrid bất bại 9 lần gần nhất chạm trán Bayern tại Champions League (thắng 7, hòa 2). Lần gần nhất họ thất bại trước đại diện Đức đã cách đây 14 năm.
Về lực lượng, cả hai đội đều mất thủ môn số 1 vì chấn thương. Bayern đón tin tích cực khi Harry Kane kịp bình phục và sẵn sàng ra sân tại Bernabeu. Dù vậy, tiền đạo người Anh cần chứng tỏ bản lĩnh ở trận cầu lớn nếu muốn khẳng định đẳng cấp ngang tầm Mbappe và Vinicius.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- REAL MADRID: Vắng Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dani Ceballos và Rodrygo do chấn thương
- BAYERN MUNICH: Vắng Sven Ulreich, Cassiano Kiala, David Santos và Wisdom Mike do chấn thương; khả năng ra sân của Harry Kane còn bỏ ngỏ
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Real Madrid thắng 5 và thua 1 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường
- Bayern Munich thắng 5 và hòa 1 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường
- Real Madrid thắng 7, hòa 2 và thua 1 ở 10 trận đối đầu gần nhất với Bayern Munich tại Champions League
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bayern tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Konrad Laimer ở trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Kền kền trắng.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vinicius đi bóng lắt léo bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đội khách. Hai đội đang nhập cuộc đầy quyết tâm, chơi bóng với tốc độ cao.
5': PHẠM LỖI !!! Michael Olise đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa buộc Dean Huijsen phải phạm lỗi. Đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng hơn 20m trực diện vòng cấm địa.
8': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise đá phạt trực tiếp, nhưng cú sút của cầu thủ này đập hàng rào đi hết đường biên ngang. Sau đó, Bayern được hưởng ba quả phạt góc liên tiếp, nhưng đội khách không làm khó được hàng phòng ngự Real Madrid.
9': KHÔNG VÀO !!! Dayot Upamecano có cơ hội rất ngon ăn sau pha chuyền bóng rất tốt của Harry Kane, tiếc rằng trung vệ này lại dứt điểm hỏng đáng tiếc, lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội khách.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Dean Huijsen có pha rê bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng trung vệ này lại không có được đường chuyền tốt cho đồng đội khi bị hậu vệ Bayern áp sát.
15': PHẠM LỖI !!! Konrad Laimer phạm lỗi với Mbappe, Real Madrid được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh phải ở cự ly khoảng hơn 30m, nhưng pha treo bóng của Trent Alexander-Arnold lại không tốt.
16': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mbappe xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng Neuer đã cứu thua xuất sắc. Sau đó bóng bật ra tới vị trí của Vinicius, nhưng tiền đạo người Brazil cũng dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
18': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Mbappe chuyền bóng cho Vinicius, tiền đạo người Brazil dứt điểm căng, nhưng một lần nữa Neuer đã đổ người cứu thua xuất sắc.
23': Bayern đang kiểm soát bóng vượt trội và liên tục ép sân Real Madrid, nhưng đội khách vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của đội chủ nhà.
24': PHẠT GÓC !!! Bayern đá phạt góc bên cánh phải, Michael Olise treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng Lunin đã đoán đúng hướng đi của bóng và ôm gọn.
26': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, cơ hội ghi bàn đến với Vinicius và Trent Alexander-Arnold, nhưng những cú dứt điểm của đội chủ nhà đều không thắng được Neuer.
27': NGUY HIỂM !!! Hàng thủ Real Madrid sai lầm, Serge Gnabry có hai cơ hội rất tốt, nhưng tiền đạo này chưa thể tận dụng thành công.
29': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Mbappe có bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp dứt điểm chéo góc, nhưng Neuer đã đổ người cứu thua xuất sắc.
30': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc, cơ hội ghi bàn đến với Antonio Rudiger, nhưng trung vệ người Đức đã dứt điểm không chuẩn xác.
35: KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Vinicius quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi không đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Neuer.
36': THẺ VÀNG !!! Aurelien Tchouameni nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Joshua Kimmich.
41': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều đợt hãm thành, Bayern đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Luis Diaz. Người kiến tạo cho cựu tiền đạo Liverpool ghi bàn là Serge Gnabry.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng cấm địa chếch bên trái theo hướng tấn công, nhưng Trent Alexander-Arnold sút bóng không tốt. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Bayern tạm dẫn 1-0 Real Madrid.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay ở pha lên bóng đầu tiên, Bayern đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 do công của Harry Kane. Tiền đạo người Anh có khoảng trống quá lớn trước vòng cấm địa và anh đã dứt điểm rất hiểm hóc ghi bàn cho đại diện nước Đức.
49': KHÔNG ĐƯỢC !!! Federico Valverde có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng tiền vệ người Uruguay không thể tung ra cú dứt điểm khi bị hậu vệ đối phương truy cản quyết liệt.
51': SÚT XA !!! Aurelien Tchouameni tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Kền kền trắng không làm khó được hàng thủ Bayern. Real Madrid đang chủ động tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chưa thành công.
54': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mbappe đi bóng xâm nhập vòng cấm địa của Bayern, nhưng không thể vượt qua được hai trung vệ đội khách. Kền kền trắng đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số.
56': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise rê bóng qua ba hậu vệ của Real Madrid rồi tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không thắng được thủ môn Lunin.
57': NGUY HIỂM !!! Federico Valverde mất bóng nguy hiểm, nhưng rất may cho Real Madrid là tiền vệ này đã kịp thời sửa sai trước khi bị Harry Kane trừng phạt.
61': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ Bayern mắc sai lầm, cơ hội đến với Vinicius, nhưng ở tư thế đối mặt với Neuer, tiền đạo người Brazil đã dứt điểm không thành công.
63': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Real Madrid.
66': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Real Madrid phản công nhanh, cơ hội đến với Mbappe trong vòng cấm địa, tiền đạo này dứt điểm chéo góc, nhưng vẫn không thắng được thủ môn Neuer.
68': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Vinicius chuyền bóng cho Mbappe trong vòng cấm địa, tiền đạo này dứt điểm ở góc hẹp, nhưng bóng đi cắt ngang khung thành Bayern.
74': VÀO VÀO VÀO !!! Real Madrid tấn công bên cánh phải, bóng được Trent Alexander-Arnold căng ngang rất thuận lợi để Mbappe đệm bóng cận thành ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
76': PHẠT GÓC !!! Bayern được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp, nhưng không làm khó được hàng thủ của Real Madrid. Sau đó Real Madrid phản công, Luis Diaz phạm lỗi với Vinicius, tiền đạo này đã phải nhận thẻ vàng.
78': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh phải, Trent Alexander-Arnold treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Bayern đã chơi tập trung và hóa giải thành công.
80': KHÔNG VÀO !!! Brahim Diaz dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không làm khó được thủ môn Neuer. Thủ môn người Đức thi đấu rất tập trung ở trận đấu này.
83': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid đá phạt góc, cơ hội đến với Eder Militao, nhưng cú dứt điểm của trung vệ người Brazil đã không thắng được thủ môn Neuer.
86': THẺ VÀNG !!! Jamal Musiala nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Brahim Diaz.
89': KHÔNG VÀO !!! Jamal Musiala có cơ hội ghi bàn rất ngon ăn, nhưng cầu thủ này lại đệm bóng đi chệch khung thành của Real Madrid.
90': KHÔNG VÀO !!! Mbappe có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Bayern.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! Bayern giành chiến thắng 2-1 trước Bayern để nắm lợi thế trong trận lượt về.
Trực tiếp Real Madrid vs Bayern tại vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 8/4.
