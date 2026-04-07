Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich

Thứ Ba, 12:00, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 6 trụ cột của Real Madrid có thể phải vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với Bayern Munich.

Real Madrid bước vào cuộc đối đầu với Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu cùng nỗi lo lớn về thẻ phạt. Chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng, nhiều trụ cột có nguy cơ phải vắng mặt ở trận lượt về trên sân Allianz Arena.

Có tới 6 cầu thủ đang dính “án treo giò lơ lửng” gồm Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras và Dean Huijsen. Đây đều là những nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Arbeloa.

Nếu nhận thẻ phạt ở tứ kết lượt đi, Vinicius, Mbappe hay Bellingham sẽ bị treo giò ở lượt về trên sân Allianz Arena. (Ảnh: Getty)

Tình thế này buộc Real Madrid phải tính toán kỹ trong cách nhập cuộc. Các pha tranh chấp hay phản ứng với trọng tài đều cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ và sự quyết liệt trong lối chơi. Ở đẳng cấp cao như Cúp C1 châu Âu, những chi tiết nhỏ thường quyết định cục diện trận đấu.

Việc nhiều cầu thủ đứng trước nguy cơ treo giò không phải ngẫu nhiên. Một phần đến từ việc phản ứng với trọng tài, điển hình như các trường hợp của Bellingham hay Vinicius.

Bên cạnh đó, phong cách thi đấu cũng góp phần làm gia tăng số thẻ phạt. Những cầu thủ như Tchouameni thường xuyên phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn phản công.

Ngoài ra, việc phạm lỗi sớm nhằm cắt nhịp trận đấu cũng khiến Real Madrid dễ bị cảnh cáo. Một yếu tố khác là “danh tiếng” khi một số cầu thủ bị trọng tài theo dõi kỹ hơn.

Những tấm thẻ vàng cũng phản ánh phần nào vấn đề kiểm soát cảm xúc. Khi trận đấu trở nên căng thẳng, sự nóng vội có thể dẫn đến những quyết định thiếu tỉnh táo.

Để tránh tổn thất lực lượng, Real Madrid cần giữ cái đầu lạnh. Đây sẽ là yếu tố quan trọng nếu họ muốn vượt qua Bayern Munich ở cặp đại chiến này.

Theo lịch, trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa Real Madrid vs Bayern Munich diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 8/4. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Bình chọn kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Real Madrid thắng
47% (25 bình chọn)
Hòa
2% (1 bình chọn)
Bayern Munich thắng
51% (27 bình chọn)
Tổng bình chọn: 53

 

Quách Khiêm/VOV.VN
