Kết quả Ngoại hạng Anh: Công làm thủ phá, Liverpool hòa cay đắng Tottenham
VOV.VN - Trực tiếp Liverpool vs Tottenham trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 23h30 hôm nay 15/3 trên sân Anfield.
Liverpool nhập cuộc lấn lướt và vượt lên dẫn trước Tottenham ở phút 18 sau pha sút phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt trong hiệp 1, nhưng cú sút của Cody Gakpo lại đưa bóng dội cột dọc ở phút 36.
Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng các chân sút áo đỏ lại thi nhau phung phí. Trong khi đó, hàng phòng ngự Liverpool phải trải qua những phen thót tim mỗi khi Tottenham mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công.
Kịch tính xảy ra ở phút 90, Kolo Muani càn lướt dũng mãnh rồi kiến tạo cho Richarlison ghi bàn. Tottenham gỡ hòa 1-1 và rời sân Anfield với 1 điểm quý giá. Đây cũng là điểm số đầu tiên của Gà trống dưới thời HLV Igor Tudor.
Tại vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Liverpool tiếp đón Tottenham lúc 23h30 ngày 15/3. Hiện tại, Tottenham đang khủng hoảng trầm trọng. Thua 5 trận liên tiếp tại ngoại hạng Anh, Tottenham đang rất gần với nhóm xuống hạng. Một thất bại nữa sẽ đẩy Tottenham xuống gần hơn với việc chia tay ngoại hạng Anh vào cuối mùa.
Trận đấu bắt đầu!!! Liverpool giao bóng
5': Đội chủ nhà nhập cuộc lấn lướt!!! Liverpool nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc, trong khi Tottenham lùi sâu đội hình và tập trung đông đảo quân số cho mặt trận phòng ngự.
10': Cơ hội của Liverpool!!! Cody Gakpo xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Florian Wirtz rồi tung cú sút vọt xà ngang.
11': Tottenham đáp trả!!! Dominic Solanke thoát xuống đối mặt thủ môn Alisson rồi tung đường căng ngang khó chịu, nhưng hậu vệ Andy Robertson đã kịp giải nguy cho Liverpool.
12': Tottenham tiếp tục uy hiếp khung thành!!! Joao Victor Souza tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Alisson phải bay người cản phá.
18': VÀO!!! Liverpool 1-0 Tottenham
Liverpool được hưởng quả phạt ngay sát vòng cấm Tottenham sau pha phạm lỗi của Souza với Mac Allister. Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
21': LIVERPOOL SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Ryan Gravenberch đột phá trung lộ rồi tung cú "nã đại bác" sạt xà ngang Tottenham.
26': Phòng ngự lăn xả!!! Trung vệ Kevin Danso bị đau sau nỗ lực ngăn cản cú sút rất mạnh của Cody Gakpo. Trước đó, tài năng trẻ Rio Ngumoha đã châm ngòi cho đợt tấn công của Liverpool bằng pha đi bóng qua 3 cầu thủ Tottenham.
33': Dứt điểm!!! Liverpool khiến hàng phòng ngự Tottenham rối loạn và giúp Rio Ngumoha có khoảng trống để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tài năng trẻ này đã bị chặn lại.
36': BÓNG DỘI CỘT DỌC!!! Cody Gakpo tung cú sút quyết đoán sau pha phối hợp trung lộ nhưng cột dọc đã từ chối bàn nhân đôi cách biệt.
41': Xử lý ngẫu hứng!!! Các khán giả trên sân Anfield phấn khích trước pha đi bóng qua 3 cầu thủ Tottenham của Rio Ngumoha. Dẫu vậy, tài năng trẻ của Liverpool không thể tung ra quả tạt mà phải chuyền về sau nỗ lực đột phá.
44': Liverpool thót tim!!! Richarlison đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt từ cánh trái của Mathys Tel.
45'+3: TOTTENHAM SUÝT GỠ HÒA!!! Thủ môn Alisson bay người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu của Richarlison trong tình huống phạt góc.
Hiệp 1 kết thúc!!! Liverpool nắm lợi thế dẫn trước Tottenham 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Tottenham giao bóng
51': Rio Ngumoha liên tiếp có cơ hội!!! Tiền đạo Liverpool có 2 pha dứt điểm nhưng một lần bóng đi chệch mục tiêu còn một lần bị cản phá.
55': KHÔNG VÀO!!! Richarlison tranh chấp hay trước sự truy cản của Van Dijk rồi tung cú sút quyết đoán nhưng thủ môn Alisson đã cứu thua xuất thần.
56': Tottenham làm mới hàng tấn công!!! Xavi Simon vào sân thế chỗ Souza.
62': Liverpool thay liền 3 người!!! Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong rời sân nhường chỗ cho Mohamed Salah, Curtis Jones, Hugo Ekitike.
66': Richarlison vẫn chưa thể ghi bàn!!! Tottenham đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và Richarlison có cơ hội thứ 4 từ đầu trận. Tuy nhiên, cú sút trivela của Richarlison không thắng được thủ môn Alisson.
68': Liverpool đáp trả!!! Sau những phút bị Tottenham dồn ép, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra 2 cơ hội nhưng Hugo Ekitike và Mohamed Salah đều thiếu chính xác.
72': Sai lầm!!! Mohamed Salah đoạt bóng sau pha phòng ngự lóng ngóng của trung vệ Radu Dragusin rồi tung cú sút chệch cột dọc.
78': Hàng công Liverpool kém duyên!!! Dù liên tiếp tạo ra những cơ hội nhưng các chân sút chủ nhà lại thiếu chính xác ở khoảnh khắc quyết định. Sau khi Mohamed Salah dứt điểm vọt xà ngang, tới lượt Ryan Gravenberch sút bóng đập chân hậu về rồi tìm đến tay thủ môn Tottenham.
82': Liverpool thay người!!! Cody Gakpo rời sân nhường chỗ cho Trey Nyoni. Trước đó, Tottenham đã thay Mathys Tel, Djed Spence bằng Callum Olusesi, Kolo Muani.
85': Dứt điểm!!! Mohamed Salah đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi nhả bóng vừa tầm về tuyến hai, Dominik Szoboszlai băng lên tung cú sút chệch cột dọc.
90': VÀO!!! Liverpool 1-1 Tottenham
Hàng phòng ngự Liverpool phòng ngự lập bập trước đường chuyền vượt tuyến, Kolo Muani càn lướt dũng mãnh để tạo cơ hội cho Richarlison đối mặt thủ môn. Cú dứt điểm lạnh lùng của Richarlison giúp Tottenham có bàn gỡ hòa.
90'+3: Người hùng của Tottenham rời sân!!! Richarlison nhường chỗ cho James Rowswell. Bên phía Liverpool đưa Federico Chiesa vào thay Mac Allister.
90'+5: KHÔNG VÀO!!! Nỗ lực tấn công của Liverpool tạo ra cơ hội trong vòng cấm cho Hugo Ekitike. Tuy nhiên, pha xoay người dứt điểm của tiền đạo này đã bị hậu vệ chặn lại.
HẾT GIỜ!!! Liverpool và Tottenham chia điểm với kết quả hòa 1-1.
