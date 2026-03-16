Kết quả Ngoại hạng Anh: Công làm thủ phá, Liverpool hòa cay đắng Tottenham

Liverpool nhập cuộc lấn lướt và vượt lên dẫn trước Tottenham ở phút 18 sau pha sút phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã nhân đôi cách biệt trong hiệp 1, nhưng cú sút của Cody Gakpo lại đưa bóng dội cột dọc ở phút 36.

Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng các chân sút áo đỏ lại thi nhau phung phí. Trong khi đó, hàng phòng ngự Liverpool phải trải qua những phen thót tim mỗi khi Tottenham mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công.

Kịch tính xảy ra ở phút 90, Kolo Muani càn lướt dũng mãnh rồi kiến tạo cho Richarlison ghi bàn. Tottenham gỡ hòa 1-1 và rời sân Anfield với 1 điểm quý giá. Đây cũng là điểm số đầu tiên của Gà trống dưới thời HLV Igor Tudor.

Dominik Szoboszlai đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. (Ảnh: Reuters)

Richarlison ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham. (Ảnh: Reuters)