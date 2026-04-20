Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal với tỷ số 2-1 và áp sát chính đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn đúng như mong đợi của các khán giả về một trận chung kết Ngoại hạng Anh. Phút 16, từ quả phá bóng của cầu thủ Arsenal, Nunes đỡ ngực đưa bóng cho Cherki solo vượt qua ba, bốn cầu thủ đội khách trước khi cứa lòng đưa trái bóng găm vào khung thành thủ môn Raya.
Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Nunes thực hiện đường chuyền về cho Donnarumma, thủ thành người Italia mắc sai lầm nghiêm trọng khi phất bóng lên đúng chân của Havertz và trái bóng lăn thẳng vào khung thành đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Man City có thêm bàn thắng quan trọng của Haaland trong khi Arsenal đã rất nhiều lần ở gần bàn thắng nhưng cuối cùng đều không thể ghi bàn.
Với kết quả này, Man City có 67 điểm, kém Arsenal 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu Man City đánh bại Crystal Palace trong trận đá bù, họ sẽ chính thức vượt qua Pháo thủ trên bảng xếp hạng.