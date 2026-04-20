中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal

Thứ Hai, 00:32, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal với tỷ số 2-1 và áp sát chính đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal với tỷ số 2-1 và áp sát chính đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. 

Ảnh: Reuters. 

Trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn đúng như mong đợi của các khán giả về một trận chung kết Ngoại hạng Anh. Phút 16, từ quả phá bóng của cầu thủ Arsenal, Nunes đỡ ngực đưa bóng cho Cherki solo vượt qua ba, bốn cầu thủ đội khách trước khi cứa lòng đưa trái bóng găm vào khung thành thủ môn Raya. 

Tuy nhiên, chỉ 1 phút sau, Nunes thực hiện đường chuyền về cho Donnarumma, thủ thành người Italia mắc sai lầm nghiêm trọng khi phất bóng lên đúng chân của Havertz và trái bóng lăn thẳng vào khung thành đội chủ nhà. 

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ cao. Man City có thêm bàn thắng quan trọng của Haaland trong khi Arsenal đã rất nhiều lần ở gần bàn thắng nhưng cuối cùng đều không thể ghi bàn. 

Với kết quả này, Man City có 67 điểm, kém Arsenal 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu Man City đánh bại Crystal Palace trong trận đá bù, họ sẽ chính thức vượt qua Pháo thủ trên bảng xếp hạng. 

14:31

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Man City vs Arsenal tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026. 

 

14:31
14:32
14:33
14:33

Trận cầu được người hâm mộ cả thế giới chờ đợi sẽ là trận "chung kết" Ngoại hạng Anh 2025/2026 giữa Man City và Arsenal. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h30 hôm nay 19/4 theo giờ Việt Nam trên sân Etihad.

Trước trận đấu này, Arsenal đang có 70 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng Pháo thủ lại đá nhiều hơn 1 trận. Điều đó đồng nghĩa nếu Man City thắng, họ sẽ chỉ còn kém đối thủ 3 điểm. Tiếp theo, nếu thầy trò HLV Guardiola thắng nốt Crystal Palace ở trận đá bù, họ sẽ chính thức san bằng điểm số với Arsenal.

Với hiệu số hiện tại là +35, Man City chỉ kém Arsenal 3 bàn thắng (+38). Do đó nếu thắng Arsenal và sau đó hạ Crystal Palace, Man City sẽ chính thức lên ngôi đầu bảng và chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Đó là lý do mà trận đấu tại Eithad được đánh giá như chung kết của Ngoại hạng Anh 2025/2026 và bất cứ kết quả nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Phong độ gần đây cho thấy Man City đang bắt đầu tìm lại được cảm giác trong những trận cầu mang tính "nước rút". Lần gần nhất thầy trò HLV Guardiola thua tại Ngoại hạng Anh đã diễn ra từ tháng 1/2026. Trong khi đó, Arsenal vừa thua Bournemouth vòng trước và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Do đó, người hâm mộ đang có phần nghiêng về một chiến thắng thuyết phục của Man City tối nay như cách họ đã làm trong trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh hồi cuối tháng 3 vừa qua.

21:45
Đội hình xuất phát của hai đội. 
21:53
Ảnh: Reuters. 
22:31

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Arsenal giao bóng trước. 

22:34

4' Trong những phút đầu tiên, Man City đang là đội kiểm soát trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Arsenal. 

22:36

5' Man City có tình huống tấn công bên hành lang trái, O'Reilly chuyền vào trong cho Cherki dứt điểm, bóng chạm người Gabriel rồi tìm đến cột dọc khung thành Arsenal. 

22:38
Ảnh: Reuters. 
22:42

11' Sau những phút đầu bị dồn ép, Arsenal đã siết lại đội hình, sẵn sàng tung ra những pha phản công khi cần thiết, trận dấu đang diễn ra rất hay. 

22:48

16' VÀO OOO!!!! Man City có bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phá bóng của cầu thủ Arsenal, Nunes đỡ ngực đưa bóng cho Cherki solo vượt qua ba, bốn cầu thủ đội khách trước khi cứa lòng đưa trái bóng găm vào khung thành thủ môn Raya. 

22:50

17' VÀO OOOO !!!! Nunes thực hiện đường chuyền về cho Donnarumma, thủ thành người Italia mắc sai lầm nghiêm trọng khi phất bóng lên đúng chân của Havertz và trái bóng lăn thẳng vào khung thành đội chủ nhà. 

22:53
Cherki mở tỷ số. 
Nhưng Arsenal nhanh chóng gỡ hòa. (Ảnh: Reuters). 
22:56

25' Arsenal đang rất tích cực áp sát khiến các cầu thủ Man City lúng túng, bàn thua của đội chủ nhà cũng đến từ pha bóng như vậy. 

23:02

31' Tốc độ trận đấu dần chậm lại. Đôi bên có rất nhiều pha va chạm quyết liệt. 

23:11

40' Arsenal được hưởng quả phạt góc nhưng Haaland đã lùi về phòng ngự và đánh đầu phá bóng giải nguy. 

23:12
Ảnh: Reuters. 
23:16

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!

23:17

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. 

23:32

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

23:33
Ảnh: Reuters. 
23:36

48' Cherki chuyền bóng cho Semenyo. Cầu thủ này căng ngang vào trong nhưng Gabriel đã kịp ngăn cản. 

23:37

49' Ở pha bóng ngay sau đó, Man City tiếp tục có thời cơ nhưng Haaland đã dứt điểm trúng cột dọc khung thành Arsenal. 

23:42

54' Man City vẫn đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể tạo nên sự khác biệt trước sự tập trung của Arsenal. 

23:44
Ảnh: Reuters. 
23:48

60' Arsenal có pha phản công sắc lẹm. Odegaard chuyền bóng cho Havertz băng lên dứt điểm nhưng không thắng được Donnarumma trong pha đối mặt. 

23:49

61' Thêm một cơ hội nữa cho Arsenal, Eze có thời cơ quăng chân từ ngoài vòng cấm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Man City. 

23:54

65' VÀO OOOO!!!! O'Reilly và Doku phối hợp bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong, tạo cơ hội cho Haaland băng vào dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. 

23:58
Ảnh: Reuters. 
00:01

72' Arsenal thực hiện quả đá phạt, Gabriel bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người O'Reilly rồi tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà. Trận đấu đang diễn ra đặc biệt hấp dẫn. 

00:09

80' Arsenal đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng những sức ép chưa đủ lớn để khiến hàng thủ Man City rối loạn.

00:12

84' Gabriel cùng Haaland có pha va chạm trên sân. Đôi bên đã có tình huống húc đầu và mỗi người phải nhận 1 thẻ vàng. 

00:13
Ảnh: Reuters. 
00:18

Trận đấu có ít nhất 7 phút bù giờ !!!!

00:23

90+5' Trossard tạt bóng như đặt để Havertz bật lên đánh đầu, đưa bóng vọt xà ngang khung thành Man City trong gang tấc. 

00:26

Hết giờ !!! Man City đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 20 4 man city thang kich tinh arsenal hinh anh 24
Trần Tiến/VOV.VN
Tag: Man City
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Arsenal vòng 33 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Arsenal vòng 33 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22h30 ngày 19/4/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Arsenal vòng 33 Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Arsenal vòng 33 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22h30 ngày 19/4/2026.

Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Man City vs Arsenal
Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Man City vs Arsenal

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026, tâm điểm Super Sunday giữa Man City vs Arsenal và đại chiến Chelsea vs MU.

Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Man City vs Arsenal

Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Man City vs Arsenal

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026, tâm điểm Super Sunday giữa Man City vs Arsenal và đại chiến Chelsea vs MU.

Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh 25/26: Man City thắng đậm, Tottenham nguy to
Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh 25/26: Man City thắng đậm, Tottenham nguy to

VOV.VN - Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Chelsea, trong khi Tottenham thua Sunderland.

Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh 25/26: Man City thắng đậm, Tottenham nguy to

Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh 25/26: Man City thắng đậm, Tottenham nguy to

VOV.VN - Kết quả vòng 32 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Chelsea, trong khi Tottenham thua Sunderland.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế