Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Man City vs Arsenal

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn về sân vận động Etihad, nơi diễn ra cuộc chạm trán giữa Man City vs Arsenal.

Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu giành chiến thắng, Man City sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm và tạo áp lực cực lớn lên Arsenal trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026

Ở một diễn biến khác, MU sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Chelsea. Cả hai đội đều vừa nhận thất bại ở vòng trước nên buộc phải hướng tới chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu.

Hiện tại, MU đang đứng thứ 3 với 55 điểm, trong khi Chelsea xếp thứ 6 với 48 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu tại Stamford Bridge trở nên đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh top đầu.

Ngoài ra, trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Liverpool cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau khi bị loại khỏi Cúp C1 châu Âu và duy trì hy vọng trong cuộc đua top 5.

Bên cạnh những trận đấu trên, vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026 còn có những màn so tài khác gồm Brentford vs Fulham, Leeds United vs Wolves, Newcastle vs Bournemouth, Tottenham vs Brighton, Nottingham vs Burnley, Aston Villa vs Sunderland, Crystal Palace vs West Ham.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD