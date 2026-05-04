Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest
VOV.VN - Chelsea thi đấu bạc nhược và thua Nottingham Forest 1-3 trong ngày có tới 4 ca chấn thương nghiêm trọng xảy ra trên sân Stamford Bridge.
Chelsea có màn trình diễn đáng quên trước Nottingham Forest trong trận đấu có 4 ca chấn thương nghiêm trọng còn Cole Palmer đá hỏng phạt đền. Thất bại 1-3 này cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của The Blues tại Ngoại hạng Anh 2025/2026.
Trên bảng xếp hạng, Chelsea đang đứng thứ 9 với 48 điểm và kém 3 điểm so với vị trí thứ 7 - vị trí được dự Cúp châu Âu của Brentford. Trong khi đó, Nottingham Forest củng cố cơ hội trụ hạng khi đang đứng thứ 16 với 42 điểm và hơn 6 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.
Theo lịch thi đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026, trận Chelsea vs Nottingham Forest sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge lúc 21h hôm nay 4/5. Hiện tại, cả hai đội đều đang rất khát điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Chelsea đang đứng thứ 9 với 48 điểm và sẽ vươn lên đứng thứ 7 - vị trí được dự Cúp châu Âu mùa tới, nếu giành chiến thắng ở trận này. Trong khi đó, Nottingham Forest đang đứng thứ 16 với 39 điểm và chỉ hơn 3 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.
Trận đấu bắt đầu!!! Nottingham Forest giao bóng
2': VÀO!!! Chelsea 0-1 Nottingham Forest
Awoniyi bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea sau quả tạt từ cánh phải của Bakwa. Nottingham Forest có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
8': Thẻ vàng!!! Trung vệ Morato buộc phải kéo người để ngăn cản tình huống đột phá dũng mãnh của Joao Pedro. Chelsea được hưởng quả phạt từ cự ly khoảng 30m.
10': KHÔNG VÀO!!! Chelsea nỗ lực dồn ép sau tình huống phối hợp đá phạt bất thành và kết thúc đòn tấn công bằng cú dứt điểm uy lực của Enzo.
14': PHẠT ĐỀN CHO NOTTINGHAM FOREST!!! VAR can thiệp và trọng tài xác định Gusto đã kéo ngã Awoniyi trong vòng cấm Chelsea.
15': VÀO!!! Chelsea 0-2 Nottingham Forest
Jesus lạnh lùng đánh lừa thủ môn Sanchez trên chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest.
18': Nỗ lực bất thành!!! Palmer ngoặt bóng rất khéo rồi tung cú dứt điểm chệch cột dọc Nottingham Forest.
23': Chelsea bế tắc!!! Sau khi liên tiếp nhận 2 bàn thua choáng vàng, đội chủ nhà đang tỏ ra thiếu ý tưởng lên bóng. Trong khi Nottingham Forest chủ động lùi sâu và rình rập cơ hội phản công.
26': Dứt điểm!!! Derry đón đường chuyền từ Gusto rồi tung cú dứt điểm vọt xà ngang Nottingham Forest.
32': Cơ hội của Nottingham Forest!!! Jesus đón đường chuyền dài rồi ngả người bắt volley trong vòng cấm Chelsea nhưng không thắng được thủ môn Sanchez.
35': Chelsea đáp trả!!! Hàng thủ Nottingham Forest bất ngờ "để xổng" Derry, nhưng cú sút từ góc hẹp của tài năng trẻ này lại quá nhẹ.
36': Tình huống bất ngờ!!! Hàng thủ Chelsea giật mình khi cú sút của McAtee đưa bóng đập người Morato đổi hướng rồi đi vọt xà ngang.
40': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO CHELSEA!!! Joao Pedro đột phá qua một loạt cầu thủ Nottingham Forest rồi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.
44': PHA BÓNG KINH HOÀNG!!! Derry gục xuống sân sau pha va chạm rất mạnh ở vùng đầu với Abbott trong vòng cấm Nottingham Forest. Trọng tài lập tức cắt còi để đội ngũ y tế vào sân, đồng thời thổi phạt đền cho Chelsea.
45'+8: Hau đội đều phải thay người bất đắc dĩ!!! Delap vào sân từ ghế dự bị sau khi trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút để đội ngũ y tế sơ cứu cho Derry. Trong khi đó, Abbott cũng không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Williams.
45'+10: PALMER ĐÁ HỎNG PHẠT ĐỀN!!! Thủ môn Sels đoán đúng hướng và có pha cản phá tuyệt vời giúp Nottingham Forest tránh khỏi bàn thua từ chấm 11m.
Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea trải qua hiệp đấu ác mộng khi bị Nottingham Forest dẫn trước 0-2, Derry dính chấn thương nghiêm trọng còn Palmer đá hỏng phạt đền.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Chelsea giao bóng
46': Điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Chelsea đưa Cowill vào thế chỗ Adarabioyo. Nottingham Forest thay Jesus, Cunha, Dominguez bằng Gibbs-White, Milenkovic, Anderson.
52': VÀO!!! Chelsea 0-3 Nottingham Forest
Awoniyi sút tung lưới Chelsea sau đường căng ngang của Gibbs-White. Các cầu thủ Nottingham Forest đã phải chờ đợi đôi chút để VAR kiểm tra tình huống trước khi trọng tài chính thức công nhận bàn thắng.
58': Hàng thủ Chelsea rối loạn!!! Pha phản công sắc sảo của Nottingham Forest kết thúc với cú dứt điểm bất thành của McAtee trong tình huống lộn xộn nơi vòng cấm.
61': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thủ môn Sanchez và tiền đạo Gibbs-White đều nằm sân đau đớn sau pha va chạm trong vòng cấm Chelsea.
66': Gibbs-White và Sanchez đều rời sân bất đắc dĩ!!! Cả hai cầu thủ đều không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm mạnh ở vùng đầu. Chelsea buộc phải đưa thủ môn Jorgensen vào trấn giữ khung thành còn Nottingham Forest tung tiền đạo Wood vào sân.
72': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Joao Pedro dứt điểm tung lưới Nottingham Forest nhưng VAR can thiệp và trọng tài xác định tiền đạo của Chelsea đã việt vị khi đón đường chuyền từ Currella.
76': Hàng loạt khán giả rời sân sớm!!! Góc quay từ trên cao cho thấy rất đông CĐV đã rời Stamford Bridge sau khi chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của Chelsea.
82': Bỏ lỡ đáng tiếc!!! Nottingham Forest có tình huống phản công thuận lợi nhưng McAtee lại xử lý không tốt khi tiến tới vòng cấm Chelsea.
85': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Sels bay người cản phá cú sút xa uy lực của Palmer.
90'+3: VÀO!!! Chelsea 1-3 Nottingham Forest
Joao Pedro lập siêu phẩm ngả người móc bóng, rút ngắn cách biệt cho Chelsea.
HẾT GIỜ!!! Chelsea nhận thất bại 1-3 trong cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại vòng 35 Ngoại hạng Anh.
