Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 4/5: Chelsea thua bạc nhược Nottingham Forest

Chelsea có màn trình diễn đáng quên trước Nottingham Forest trong trận đấu có 4 ca chấn thương nghiêm trọng còn Cole Palmer đá hỏng phạt đền. Thất bại 1-3 này cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của The Blues tại Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Trên bảng xếp hạng, Chelsea đang đứng thứ 9 với 48 điểm và kém 3 điểm so với vị trí thứ 7 - vị trí được dự Cúp châu Âu của Brentford. Trong khi đó, Nottingham Forest củng cố cơ hội trụ hạng khi đang đứng thứ 16 với 42 điểm và hơn 6 điểm so với vị trí xuống hạng của West Ham.

Sân Stamford Bridge chết lặng khi đội khách Nottingham Forest có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau cú đánh đầu của Awoniyi. (Ảnh: Reuters)

Chưa hết choáng váng sau bàn thua sớm, Chelsea tiếp tục để thủng lưới ở phút 15 khi Gusto kéo ngã Awoniyi trong vòng cấm và Jesus thực hiện thành công quả phạt đền. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong hiệp 1 là tình huống va chạm kinh hoàng ở phút 44 khiến Abbott và Derry đều gục xuống sân. Trọng tài cũng thổi phạt đền cho Chelsea khi xác định Abbott đã phạm lỗi với Derry trong vòng cấm Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu bị gián đoạn khoảng 10 phút để đội ngũ y tế chăm sóc cho Derry trước khi cầu thủ trẻ của Chelsea rời sân trên cáng. (Ảnh: Reuters)

Sau khi trận đấu trở lại, Palmer gây thất vọng với cú đá phạt đền hỏng ăn khiến Chelsea lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt. Thủ môn Sels đã đoán đúng hướng và cứu thua xuất sắc cho Nottingham Forest. (Ảnh: Reuters)

Chelsea tiếp tục hứng chịu thất vọng khi Awoniyi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Nottingham Forest ở phút 52. (Ảnh: Reuters)

Hiệp 2 cũng chứng kiến pha va chạm kinh hoàng khiến Gibbs-White và Sanchez đều phải rời sân vì chấn thương ở vùng đầu. (Ảnh: Reuters)

Màn trình diễn bạc nhược của Chelsea khiến hàng loạt CĐV bỏ về sớm và để lại rất nhiều ghế trống trên sân Stamford Bridge. (Ảnh: Reuters)

Chelsea vớt vát chút thể diện khi Joao Pedro lập siêu phẩm móc bóng rút ngắn cách biệt xuống 1-3 ở phút 90+3. (Ảnh: Reuters)