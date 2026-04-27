Chelsea và Man City có lần đầu tiên chạm trán ở chung kết FA Cup

Lịch thi đấu chung kết FA Cup nhận được sự chú ý khi Chelsea và Man City chạm trán nhau trong trận cầu được đánh giá sẽ mang đầy sự kịch tính. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội bóng chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng tại FA Cup.

Trước đó, Chelsea đã có 16 lần tiến vào chung kết FA Cup, giành được 8 chức vô địch. Trong ba mùa giải liên tiếp từ 2019/20 đến 2021/22, Chelsea có ba lần vào chung kết FA Cup nhưng đều về nhì khi để thua Arsenal, Leicester và Liverpool.

Trong khi đó, Man City cũng có 14 lần vào chung kết FA Cup, vô địch 7 lần. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp, Man City vào chung kết FA Cup. Trong ba trận chung kết gần nhất, Man City có một chiến thắng để lên ngôi vô địch khi vượt qua MU với tỉ số 2-1 trong mùa giải 2022/2023.

Như vậy, đây là trận chung kết giữa hai đội có 6 lần vào chung kết FA Cup trong 6 mùa gần nhất. Về mặt phong độ cũng như thành tích gần đây, Man City đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Chelsea.

Trận chung kết FA Cup mùa giải 2025/26 giữa Chelsea vs Man City sẽ diễn ra vào 21h00 ngày 16/5.