中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa

Thứ Bảy, 20:42, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Liverpool tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Với lợi thế thi đấu tại Anfield, The Kop khởi đầu rất hưng phấn và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 9 5 liverpool bi chelsea cam hoa hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Kerkez xuất hiện ở trung lộ và đi bóng tới tận gần vòng cấm Chelsea trước khi bị phạm lỗi. Szoboszlai sút phạt chạm hàng rào nhưng sau đó bóng được chuyền xuống cánh trái, và Ngumoha nhả ra sau cho Gravenberch, người cắt vào giữa và đặt lòng chân phải rất xoáy đánh bại Jorgensen. 

Sau bàn thua, Chelsea nỗ lực dồn lên tấn công và sau một vài thời cơ bị bỏ lỡ, The Blues đã có bàn san bằng tỷ số 1-1. Phút 35, Enzo thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi qua "một rừng người" cầu thủ hai đội trước khi bay thẳng vào lưới. 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên. 

Sang hiệp 2, hai đội đều có những thời cơ để ghi bàn và thậm chí mỗi đội có một lần sút tung lưới đối thủ nhưng không có thêm bàn thắng hợp lệ nào được ghi sau khi trọng tài tham khảo VAR. 

Kết thúc trận đấu, Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau khi The Kop mới có 59 điểm và vẫn còn nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 5 đội dẫn đầu. 

PV/VOV.VN
Tag: Liverpool
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 18h30 ngày 9/5.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 18h30 ngày 9/5.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool 3-2 và chính thức có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool 3-2 và chính thức có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Liverpool vòng 35 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Liverpool vòng 35 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Liverpool diễn ra lúc 21h30 ngày 3/5/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Liverpool vòng 35 Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Liverpool vòng 35 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Liverpool diễn ra lúc 21h30 ngày 3/5/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế