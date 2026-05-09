Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 9/5: Liverpool bị Chelsea cầm hòa

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Liverpool tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Với lợi thế thi đấu tại Anfield, The Kop khởi đầu rất hưng phấn và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6.

Ảnh: Reuters.

Kerkez xuất hiện ở trung lộ và đi bóng tới tận gần vòng cấm Chelsea trước khi bị phạm lỗi. Szoboszlai sút phạt chạm hàng rào nhưng sau đó bóng được chuyền xuống cánh trái, và Ngumoha nhả ra sau cho Gravenberch, người cắt vào giữa và đặt lòng chân phải rất xoáy đánh bại Jorgensen.

Sau bàn thua, Chelsea nỗ lực dồn lên tấn công và sau một vài thời cơ bị bỏ lỡ, The Blues đã có bàn san bằng tỷ số 1-1. Phút 35, Enzo thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi qua "một rừng người" cầu thủ hai đội trước khi bay thẳng vào lưới. 1-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, hai đội đều có những thời cơ để ghi bàn và thậm chí mỗi đội có một lần sút tung lưới đối thủ nhưng không có thêm bàn thắng hợp lệ nào được ghi sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Kết thúc trận đấu, Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1 và vẫn chưa thể chính thức có vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải sau khi The Kop mới có 59 điểm và vẫn còn nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 5 đội dẫn đầu.