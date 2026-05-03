Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

Chỉ cần giành thêm 1 điểm trước đối thủ Liverpool vào tối nay, MU sẽ chính thức đoạt vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.

Nhờ chiến thắng Brentford hồi đầu tuần, MU hiện đứng thứ ba trên BXH, hơn Brighton 10 điểm và chỉ cần thêm 1 điểm nữa để chắc suất dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Còn Liverpool kém MU 3 điểm sau khi hạ gục Crystal Palace. Đoàn quân Arne Slot cần thắng hai trận nữa để góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Thầy trò Michael Carrick cảm thấy tràn đầy tự tin khi chạm trán Liverpool, bởi họ vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Fulham, Everton và Crystal Palace.

Hơn nữa, 29 điểm mà Quỷ đỏ kiếm được kể từ ngày Carrick lên nắm quyền là số điểm cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh trong cùng thời điểm.

MU bay cao có công lớn của thủ quân Bruno Fernandes - ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Rõ ràng, khi được trả về vị trí tiền vệ tấn công sở trường, Bruno đã phát huy hết tinh hoa kiến tạo, với kỷ lục mới đang chờ bị xô đổ.

Bên kia chiến tuyến, tình hình phức tạp hơn một chút với Liverpool. Để chắc chắn lấy vé Cúp C1 châu Âu, The Kop cần phải thắng và hy vọng Brighton và Bournemouth mất điểm.

Thực tế, đội bóng của Arse Slot thường gặp khó trên sân khách mùa này. Họ để thua liền hai trận trước chủ nhà Wolves và Brighton, rồi mới có chiến thắng nghẹt thở Everton ở Hill Dickinson.

Trong trận đấu hôm nay, MU vắng De Ligt, Martinez (chấn thương). Liverpool vắng Alisson, Mamardashvili, Bradley, Endo, Ekitike (chấn thương), khả năng ra sân của Salah còn bỏ ngỏ.