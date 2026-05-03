Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool 3-2 và chính thức có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau. Đây là trận đấu MU đã dẫn trước 2-0 nhưng sau đó lại để đội khách gỡ hòa 2-2.
Đến những phút cuối cùng, Mainoo sút xa chính xác, ấn định tỷ số 3-2, đồng thời giúp MU chính thức có vị trí trong tốp 5 Ngoại hạng Anh cùng tấm vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá MU vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2025/2026.
Chỉ cần giành thêm 1 điểm trước đối thủ Liverpool vào tối nay, MU sẽ chính thức đoạt vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.
Nhờ chiến thắng Brentford hồi đầu tuần, MU hiện đứng thứ ba trên BXH, hơn Brighton 10 điểm và chỉ cần thêm 1 điểm nữa để chắc suất dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.
Còn Liverpool kém MU 3 điểm sau khi hạ gục Crystal Palace. Đoàn quân Arne Slot cần thắng hai trận nữa để góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới.
Thầy trò Michael Carrick cảm thấy tràn đầy tự tin khi chạm trán Liverpool, bởi họ vừa trải qua chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Fulham, Everton và Crystal Palace.
Hơn nữa, 29 điểm mà Quỷ đỏ kiếm được kể từ ngày Carrick lên nắm quyền là số điểm cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh trong cùng thời điểm.
MU bay cao có công lớn của thủ quân Bruno Fernandes - ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Rõ ràng, khi được trả về vị trí tiền vệ tấn công sở trường, Bruno đã phát huy hết tinh hoa kiến tạo, với kỷ lục mới đang chờ bị xô đổ.
Bên kia chiến tuyến, tình hình phức tạp hơn một chút với Liverpool. Để chắc chắn lấy vé Cúp C1 châu Âu, The Kop cần phải thắng và hy vọng Brighton và Bournemouth mất điểm.
Thực tế, đội bóng của Arse Slot thường gặp khó trên sân khách mùa này. Họ để thua liền hai trận trước chủ nhà Wolves và Brighton, rồi mới có chiến thắng nghẹt thở Everton ở Hill Dickinson.
Trong trận đấu hôm nay, MU vắng De Ligt, Martinez (chấn thương). Liverpool vắng Alisson, Mamardashvili, Bradley, Endo, Ekitike (chấn thương), khả năng ra sân của Salah còn bỏ ngỏ.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Liverpool giao bóng trước.
2' MU khởi đầu khá nhanh với những pha áp sát liên tiếp. Bóng cũng đã được đưa vào vòng cấm của Liverpool nhưng Sesko nhận bóng trong tư thế việt vị.
6' Mbeumo tạt bóng từ cánh phải khiến hàng thủ Liverpool phải vất vả phá bóng ra.
7' VÀO OOO!!!! Từ quả đá phạt góc của Mbeumo, bóng được phá ra đến đúng tầm chân của Cunha. Tiền vệ người Brazil dứt diểm đưa bóng chạm chân MacAlister bên phía Liverpool bay thẳng vào lưới.
14' VÀO OOO !!!! Bruno có tình huống kiến tạo nhanh cho Sesko tạo nên pha bóng lộn xộn. Khi bóng bật ra, một cầu thủ MU tạt bóng vào vòng cấm cho Bruno đánh đầu vào trong, thủ môn Woodman của Liverpool nỗ lực đấm bóng ra nhưng trái bóng lại tìm đến Sesko. Cầu thủ tiền đạo cắm của MU dễ dàng đưa bóng vào lưới.
21' MU đang chơi chậm lại, chủ động nhường bóng cho Liverpool và sẵn sàng cho những kịch bản phản công nhanh.
24' Liverpool có tình huống đáng chú ý đầu tiên trong trận. Gakpo đi bóng từ cánh trái rồi lắc vào trong và dứt điểm kỹ thuật, bóng đi chệch khung thành MU trong gang tấc.
27' Cầu thủ MU dốc bóng bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong cho Bruno tung ra cú đá đưa bóng đi chệch khung thành Liverpool trong gang tấc.
34' Liverpool vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trước những tình huống vây ráp, áp sát liên tục của các cầu thủ MU.
41' Liverpool vẫn chưa có thêm được cơ hội nào sau cú sút của Gakpo. Đội khách thiếu đi nhân tố có thể tạo đột biến.
Hiệp 1 có 4 phút đá bù giờ !!!!
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 2-0 cho MU.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
47' VÀO OOO!!! Szoboszlai tận dụng sai lầm của Diallo rồi xộc thẳng vào vòng cấm địa MU trước khi sút tung lưới đội chủ nhà. Thủ môn Lammens của MU chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.
53' Bruno Fernandes đỡ bóng rồi chuyền vào trong, Mbeumo thực hiện cú đánh gót kỹ thuật khiến hàng thủ Liverpool và thủ môn Woodman chỉ biết đứng nhìn nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc khung thành.
56' VÀO OOO!!!! Lammens có pha chuyền bóng lên nhưng thực hiện không chuẩn động tác, bóng đến thẳng chân Szoboszlai. Cầu thủ người Hungary kiến tạo để Gakpo ghi bàn gỡ hòa 2-2.
65' Tốc độ trận đấu chậm lại đôi chút. MU là đội chủ động giảm nhịp để tìm sự trấn tĩnh sau những bàn thua liên tiếp.
68' Liverpool tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm MU, hậu vệ đội chủ nhà lúng túng chạm bóng khiến trái bóng lăn ngược về khung thành, thủ môn Lammens đã chơi tập trung để giải nguy.
72' Bruno thực hiện quả tạt để Casemiro bật cao đánh đầu nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn Woodman của Liverpool.
78' VÀO OOO !!!! Luke Shaw tạt bóng từ cánh trái tạo nên sự hỗn loạn trong vòng cấm Liverpool. Mainoo băng lên từ tuyến hai thực hiện cú sút xa uy lực, bóng găm thẳng vào khung thành đội khách.
85' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ luân chuyển bóng khá cao. Phía MU vẫn dâng cao đội hình áp sát dù đang có lợi thế dẫn trước.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! MU thắng Liverpool 3-2.
