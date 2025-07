Kết quả U23 Đông Nam Á hôm nay 16/7: 2 đối thủ của U23 Việt Nam chia điểm

Ngày 16/7, giải U23 Đông Nam Á có 2 trận đấu. Bảng B và bảng C sẽ bước vào những trận đấu đầu tiên. Do 2 bảng đấu này chỉ gồm 3 đội nên mỗi lượt sẽ có 1 đội được nghỉ. Tại lượt trận đầu tiên, đội nghỉ ở bảng B là U23 Việt Nam trong khi U23 Thái Lan được nghỉ ở bảng C.

Ảnh: FFC.

Trận đấu tại bảng B diễn ra hôm nay là màn đối đầu U23 Campuchia và U23 Lào. Đội nào thắng sẽ có cơ hội cạnh tranh vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất khi U23 Việt Nam được đánh giá vượt trội.

Trước trận đấu, U23 Campuchia được đánh giá nhỉnh hơn nhưng những gì diễn ra trong hiệp 1 lại hoàn toàn trái ngược. U23 Campuchia thi đấu không tốt trong khi U23 Lào thể hiện mảng miếng rõ ràng trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Phút 18, U23 Lào có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ quả ném biên bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm U23 Campuchia và Panyavong đã tận dụng tốt cơ hội để dứt điểm nhanh đưa U23 Lào vượt lên. 1-0 cho các cầu thủ Lào cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, U23 Campuchia tăng tốc, tấn công dồn dập và bàn thắng gỡ hòa cũng đến với họ ở phút 58. Phat Sokha có tình huống đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán, đưa trái bóng găm thẳng vào khung thành U23 Lào trong sự bất lực của thủ môn Lokphathip.

Khoảng thời gian còn lại, đôi bên đều nỗ lực tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.