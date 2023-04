Kết quả V-League 2023: Công an Hà Nội giải ''cơn khát'' chiến thắng

18:57

Dù phải làm khách tại Bình Dương, Công an Hà Nội vẫn thi đấu nhỉnh hơn và có 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút do công của Văn Đô và Văn Trung. Đội chủ nhà dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có 1 bàn gỡ của N'Diaye. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Công an Hà Nội.



Như vậy, Công an Hà Nội đã có trận thắng đầu tiên sau chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua./.