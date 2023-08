Kết quả World Cup 2023 ngày 31/7: ĐT nữ Nhật Bản thắng đậm ĐT nữ Tây Ban Nha

10:48

ĐT nữ Tây Ban Nha và ĐT nữ Nhật Bản đều đã sớm giành vé đi tiếp ở bảng C sau 2 trận toàn thắng. Cuộc đối đầu giữa đôi bên sẽ mang tính chất quyết định ngôi nhất - nhì tại bảng đấu này.

Hiện tại, ĐT Tây Ban Nha đang nắm lợi thế về hiệu số (+8 so với +7) nên chỉ cần hòa là sẽ đứng đầu. Trong khi đó, ĐT nữ Nhật Bản buộc phải thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu bảng.

Thành tích đối đầu gần đây cũng đang nghiêng về phía ĐT nữ Tây Ban Nha khi thắng 3, hòa 1 trong 4 lần chạm trán ĐT nữ Nhật Bản gần nhất. Đáng chú ý, ĐT nữ Tây Ban Nha đã thắng ĐT nữ Nhật Bản 1-0 trong trận giao hữu gần nhất hồi cuối năm 2022.

Ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023, đội nhất bảng C sẽ gặp ĐT nữ Thụy Sĩ còn đội nhì bảng C sẽ gặp ĐT nữ Na Uy. Tuy nhiên, nhánh đấu của đội nhì bảng C tiềm ẩn nhiều nguy cơ đụng độ đối thủ mạnh ở tứ kết hơn.

Đội hình dự kiến:

ĐT nữ Nhật Bản: Yamashita; Miyake, Kumagai, Minami; Shimizu, Hasegawa, Hayashi, Sugita; Naomoto, Fujino; Tanaka.

ĐT nữ Tây Ban Nha: Misa; Batlle, Paredes, Andres, Carmona; Bonmati, Abelleira, Putellas; Paralluelo, Hermoso, Caldentey.