Bảng xếp hạng World Cup 2023 mới nhất: ĐT nữ New Zealand tạo thống kê buồn

Bảng A là bảng đấu đầu tiên kết thúc tại World Cup nữ 2023. Sau 3 lượt trận, ĐT nữ Na Uy và ĐT nữ Thuỵ Sĩ đã giành vé đi tiếp. Trong khi đó, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ New Zealand bị loại.

Dù có cùng 4 điểm như ĐT nữ Thuỵ Sĩ, nhưng ĐT nữ New Zealand đã phải dừng bước do kém hiệu số bàn thắng (0 so với +5) và trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup nữ không thể vượt qua vòng bảng.

Cục diện các bảng đấu tại World Cup nữ 2023. (Ảnh: FIFA)

Hôm nay (31/7), đồng chủ nhà Australia buộc phải thắng ĐT nữ Canada để có thể giành vé đi tiếp ở bảng B. Trong trường hợp hoà, ĐT nữ Australia phải hy vọng ĐT nữ Nigeria thua với cách biệt 2 bàn trở lên trước ĐT nữ Ireland.

Bên cạnh ĐT nữ Na Uy và ĐT nữ Thuỵ Sĩ, World Cup nữ 2023 đã xác định được 3 đội sớm giành vé đi tiếp gồm: ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Tây Ban Nha và ĐT nữ Thuỵ Điển.

Các đội bóng phải dừng bước tại World Cup nữ 2023 gồm: ĐT nữ New Zealand, ĐT nữ Philippines, ĐT nữ Ireland, ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Zambia, ĐT nữ Costa Rica và ĐT nữ Panama.