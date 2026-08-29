Khai mạc giải bóng bàn trẻ, thiếu niên nhi đồng quốc gia 2026

Điểm nhấn của giải là sự hiện diện của những cây vợt xuất sắc ở từng lứa tuổi, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các địa phương, đơn vị và câu lạc bộ trên cả nước.

Ảnh: BTC.

Đây là dịp để các vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát ở trình độ cao, thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần thể thao; đồng thời là cơ hội để các em tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt với nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc của bóng bàn trẻ Việt Nam. Vận động viên là trung tâm của Giải đấu — nơi mỗi trận tranh tài không chỉ hướng tới thành tích mà còn đại diện cho hành trình trưởng thành, rèn luyện của các tài năng trẻ.

Ảnh: BTC.

Việc đăng cai tổ chức giải tại Ninh Bình góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, chuẩn mực, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, niềm đam mê bóng bàn trẻ đến đông đảo người hâm mộ trên khắp cả nước.

Nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp, BTC đã và đang bảo đảm toàn diện các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chuyên môn, tổ chức trọng tài, y tế, an ninh, hậu cần và truyền thông, hướng tới một Giải đấu an toàn, chất lượng, công bằng và giàu tính chuyên môn.

Ảnh: BTC.

Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao của những tay vợt trẻ xuất sắc, mà còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng và khẳng định những gương mặt triển vọng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho bóng bàn Việt Nam trong tương lai.