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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/8: Liverpool chia điểm với Nottingham

Thứ Bảy, 20:29, 29/08/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/8: Liverpool chia điểm với Nottingham Forest trong trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 29/8 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Anfield với tỷ số 2-2. The Kop đã phải rất vất vả để đạt được trận hòa này.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/8: Liverpool chia điểm với Nottingham Forest trong trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 29/8 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Anfield với tỷ số 2-2. The Kop đã phải rất vất vả để đạt được trận hòa này. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Phút 24, thủ môn Sels phất bóng mạnh lên phía trên, tiền đạo của Nottingham Forest làm tường để Gibbs-White chuyền bóng cho Ndoye dứt điểm tung lưới Liverpool. 1-0 cho đội khách. 

Đến phút 60,  Gakpo có bóng bên cánh phải. Anh căng ngang vào trong tạo cơ hội cho Isak đệm bóng cận thành tung lưới đội khách. Tỷ số là 1-1. 

Phút 67, cầu thủ Nottingham Forest thực hiện quả ném biên nhanh, Neco Williams băng xuống đối mặt với thủ môn Alisson. Trọng tài xác định thủ thành người Brazil đã phạm lỗi với Neco trong vòng cấm. Phạt đền cho đội khách. Trên chấm phạt đền, Gibbs-White dễ dàng đánh lừa thủ môn Alisson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nottingham Forest. 

Phút 82, Wirtz có đường chuyền rất hay để Munoz khống chế trong vòng cấm và dứt điểm, bóng chạm chân cầu thủ Nottingham Forest rồi đi thẳng vào khung thành đội khách. 

Sau 2 vòng đấu, Liverpool có 2 điểm sau 2 trận hòa còn Nottingham Forest có 1 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua. 

09:47
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09:48
09:49
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 3
09:55

Liverpool chuẩn bị khởi đầu một kỷ nguyên mới tại Anfield vào tối nay, khi đón tiếp Nottingham Forest tại Merseyside trong trận đấu sân nhà đầu tiên của họ ở Ngoại hạng Anh mùa này.

ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 5

Kết quả tại St James' Park ở vòng 1 Ngoại hạng Anh đã phơi bày không ít vấn đề của Liverpool. Đội hình của Iraola bước vào mùa giải với lực lượng khá mỏng và vẫn cần được bổ sung trên thị trường chuyển nhượng. Rio Ngumoha được bố trí bên cánh phải, trong khi Cody Gakpo đá cánh trái. Gakpo ghi bàn nhưng bộ đôi này chưa tạo đủ sức ép để giúp Alexander Isak, bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng, thực sự phát huy khả năng. 

Đáng lo hơn cả là khả năng phòng ngự của hàng tiền vệ. Ryan Gravenberch và Szoboszlai bị chỉ trích vì thiếu khả năng che chắn, trong khi cả hai đều có phần trách nhiệm ở những bàn thua của Liverpool trước Newcastle. Các vấn đề này cũng khiến Liverpool được cho là đang xem xét khả năng chiêu mộ Lamine Camara từ Monaco để tăng cường tuyến giữa.

Liverpool hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn trận hòa đáng thất vọng ở vòng đấu mở màn, trong khi Nottingham Forest rất muốn tránh thất bại thứ 3 liên tiếp. Liverpool đang quyết tâm chặn đứng chuỗi 2 thất bại liên tiếp trước đối thủ tại sân Anfield.

Dù vậy, không thể xem thường khả năng đá sân khách của Nottingham Forest. Giai đoạn cuối mùa trước dù phải căng mình chiến đấu trên nhiều mặt trận nhưng họ đã có những kết quả rất tích cực khi xa nhà nên đây sẽ là trận đấu rất khó đoán.

Ở trận đấu hôm nay, Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic và Giovanni Leoni là 6 cầu thủ Liverpool bất khả dụng đều vì lý do chấn thương. Trong khi đó, Nottingham Forest vắng Ryan Yates và Nicolo Savona do chấn thương. 

16:01
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16:51
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Ảnh: Reuters. 
17:47
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
17:59
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Ảnh: Reuters. 
18:31

1' Trận đấu bắt đầu !!! Nottingham Forest giao bóng trước. 

18:35

3' Liverpool đang dồn ép trong những phút đầu tiên. Chủ nhà đang quyết tâm giành chiến thắng. 

18:39

7' Bóng được cầu thủ Liverpool chuyền vào vòng cấm Nottingham Forest nhưng Neco Williams của đội khách đã kịp thời can thiệp, không cho Gakpo dứt điểm. 

18:42
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Ảnh: Reuters. 
18:48

16' Igor Jesus tung ra cú đá trong vòng cấm Liverpool nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã kịp thời can thiệp. 

18:51

19' Bóng được treo từ cánh phải vào vòng cấm Liverpool, Ndoye lẻn xuống rất nhanh để đánh đầu chéo góc, bóng đi chệch khung thành chủ nhà trong gang tấc.

18:57

24' VÀO OOO!!!! Thủ môn Sels phất bóng mạnh lên phía trên, tiền đạo của Nottingham Forest làm tường để Gibbs-White chuyền bóng cho Ndoye dứt điểm tung lưới Liverpool. 1-0 cho đội khách. 

18:59
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Ảnh: Reuters. 
19:03

31' Sau bàn thua, Liverpool vẫn chưa thể áp đặt được thế trận. Nottingham Forest thi đấu rất tập trung. 

19:06

32' VAR TỪ CHỐI ĐỘI CHỦ NHÀ!!! Nỗ lực của Frimpong mở ra cơ hội để Wirtz tung ra cú đá chéo góc hiểm hóc, không cho thủ môn Sels của Nottingham Forest bất cứ cơ hội cản phá nào. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Frimpong đã việt vị, không có bàn thắng được công nhận cho The Kop. 

19:11

39' Wirtz có tình huống bật nhảy chọn điểm rơi tốt để đánh đầu đưa bóng đến vị trí rất hiểm nhưng thủ môn Sels bên phía Nottingham Forest vẫn đẩy bóng thành công. 

19:12
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 15
Ảnh: Reuters. 
19:16

45' Munoz được Gakpo trao cơ hội thuận lợi nhưng cú đá cuối cùng của cầu thủ này đã đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Nottingham Forest. 

19:17

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!!

19:20

45+3' Aina căng ngang vào trong cho Gibbs-White dứt điểm, thủ môn Alisson bên phía Liverpool đã phải rất vất vả đẩy bóng đưa trái bóng tìm đến xà ngang rồi bay ra ngoài. 

19:20

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội khách. 

19:21
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 16
Ảnh: Reuters. 
19:36

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:41

49' Trận đấu đang khởi đầu hiệp 2 rất sôi động với những tình huống lên bóng liên tiếp về khung thành đôi bên nhưng bàn thắng tiếp theo chưa đến. 

19:49

57' Liverpool vẫn chưa thể xuyên thủng được hàng thủ Nottingham Forest. Ngược lại, các hậu vệ chủ nhà luôn phải rất vất vả chống đỡ các pha phản công nhanh của đội khách. 

19:50
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 17
Ảnh: Reuters. 
19:52

60' VÀO OOO!!!! Gakpo có bóng bên cánh phải. Anh căng ngang vào trong tạo cơ hội cho Isak đệm bóng cận thành tung lưới đội khách. Tỷ số là 1-1. 

19:59

67' Liverpool có những sự thay đổi người để làm mới hàng công. Đội chủ nhà muốn hướng tới chiến thắng. 

20:00

68' PHẠT ĐỀN CHO ĐỘI KHÁCH !!! Cầu thủ Nottingham Forest thực hiện quả ném biên nhanh, Neco Williams băng xuống đối mặt với thủ môn Alisson. Trọng tài xác định thủ thành người Brazil đã phạm lỗi với Neco trong vòng cấm. Phạt đền cho đội khách. 

20:02

70' VÀO OOOO!!!! Trên chấm phạt đền, Gibbs-White dễ dàng đánh lừa thủ môn Alisson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nottingham Forest. 

20:03
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 18
Ảnh: Reuters. 
20:09

78' Liverpool vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội khách. 

20:14

82' VÀO OOO!!!! Wirtz có đường chuyền rất hay để Munoz khống chế trong vòng cấm và dứt điểm, bóng chạm chân cầu thủ Nottingham Forest rồi đi thẳng vào khung thành đội khách. 

20:17
ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 19
Ảnh: Reuters. 
20:21

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

20:27

Hết giờ !!! Liverpool hòa Nottingham 2-2. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 29 8 liverpool chia diem voi nottingham hinh anh 20

 

Trần Tiến/VOV.VN
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