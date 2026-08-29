Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/8: Liverpool chia điểm với Nottingham Forest trong trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 29/8 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Anfield với tỷ số 2-2. The Kop đã phải rất vất vả để đạt được trận hòa này.

Ảnh: Reuters.

Phút 24, thủ môn Sels phất bóng mạnh lên phía trên, tiền đạo của Nottingham Forest làm tường để Gibbs-White chuyền bóng cho Ndoye dứt điểm tung lưới Liverpool. 1-0 cho đội khách.

Đến phút 60, Gakpo có bóng bên cánh phải. Anh căng ngang vào trong tạo cơ hội cho Isak đệm bóng cận thành tung lưới đội khách. Tỷ số là 1-1.

Phút 67, cầu thủ Nottingham Forest thực hiện quả ném biên nhanh, Neco Williams băng xuống đối mặt với thủ môn Alisson. Trọng tài xác định thủ thành người Brazil đã phạm lỗi với Neco trong vòng cấm. Phạt đền cho đội khách. Trên chấm phạt đền, Gibbs-White dễ dàng đánh lừa thủ môn Alisson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nottingham Forest.

Phút 82, Wirtz có đường chuyền rất hay để Munoz khống chế trong vòng cấm và dứt điểm, bóng chạm chân cầu thủ Nottingham Forest rồi đi thẳng vào khung thành đội khách.

Sau 2 vòng đấu, Liverpool có 2 điểm sau 2 trận hòa còn Nottingham Forest có 1 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua.