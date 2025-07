Khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN: Thể thao gắn kết – Văn hóa tỏa sáng

Thể thao – Cầu nối vượt qua mọi ranh giới

Tối 9/7, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một mùa giải thể thao ý nghĩa, mà còn là bản hòa ca đặc sắc của thể thao, nghệ thuật và tinh thần hữu nghị.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025.

Tham dự Lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam; Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành Giải. Ngoài ra có sự hiện diện của hơn 20 Đại sứ và đại diện Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và gần 10.000 người hâm mộ bóng đá đã có mặt tại buổi lễ cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ, hoa tại buổi lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tôi tin tưởng rằng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 sẽ thành công tốt đẹp, cống hiến cho người hâm mộ những trận bóng hay, những bàn thắng đẹp; để lại dấu ấn đậm nét thể hiện sâu sắc sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an, cảnh sát các nước, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân vì nền hòa bình của nhân loại; tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực, tăng cường đóng góp, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới".

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Cũng tại Lễ khai mạc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã trao hoa, cờ lưu niệm cho 8 Trưởng đoàn các nước tham dự Giải; đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao bảng danh vị cho các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Giải đấu năm nay.

Đại tiệc nghệ thuật – nơi tinh thần ASEAN thăng hoa

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN, vượt lên trên mọi ranh giới về văn hóa, ngôn ngữ, thể hiện khát vọng, tinh thần đoàn kết và lý tưởng cao đẹp của thế hệ chiến sĩ Công an trong thời đại mới.

Qua từng tiết mục, chương trình truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các lực lượng công an, cảnh sát – những người đang ngày đêm thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Với sự đầu tư công nghệ hiện đại bậc nhất: laser mapping, sân khấu di động, hiệu ứng ánh sáng 360 độ, công nghệ trình chiếu, lễ khai mạc mang đẳng cấp quốc tế như các kỳ World Cup hay Asian Cup.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN.

Ngay phần mở đầu, không gian khán đài bừng sáng bởi những màn trình diễn sôi động: hàng trăm cheerleader khuấy động trên nền nhạc mang sắc thái đặc trưng đến từ các quốc gia tham dự.

Phần diễu hành đặc sắc của các đội tuyển được thăng hoa nhờ công nghệ laser mapping hiện đại, tái hiện quốc kỳ, biểu tượng bóng đá và những hình ảnh đặc trưng của từng nước. Trên không trung, drone mang theo những lá cờ LED với hình ảnh quốc kỳ của các quốc gia cùng với lá cờ ASEAN bay cao, tạo nên một không gian huy hoàng, tràn ngập màu sắc tượng trưng cho tinh thần hòa hợp, đoàn kết khu vực và tôn trọng lẫn nhau.

Tiết mục nghệ thuật trống hội đặc sắc, kết hợp múa lân, sư, rồng mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng" do gần 600 Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an thực hiện. Trên nền mashup, sự kết hợp của các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Oplus cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ 6 nước bạn, biểu diễn bằng nhiều ngôn ngữ nhưng cùng hướng đến một khát vọng một Đông Nam Á gắn kết vì hòa bình. Mỗi ca từ, mỗi giọng hát là sự đồng vọng xuyên biên giới.

Tiết mục nghệ thuật trống hội đặc sắc, kết hợp múa lân, sư, rồng mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng" do gần 600 Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an thực hiện.

Thế hệ tương lai và sự tiếp nối đầy cảm hứng

Ở phần cuối của chương trình, các em thiếu nhi đến từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SHB FC Academy cùng nhau hòa ca trên sân khấu biểu tượng cho tương lai, cho thế hệ kế thừa niềm tin vào thể thao và những giá trị nhân văn. Với gần 500 diễn viên cùng những màn tạo hình uyển chuyển trên sân cỏ đã nâng tầm sân khấu thành một bức tranh hòa quyện giữa nghệ thuật trình diễn đỉnh cao và tinh thần thể thao cao thượng, sôi nổi, cống hiến, đoàn kết và góp phần vào thành công chung của Giải đấu.

Trên tay hàng trăm diễn viên, hệ thống đèn LED đồng bộ thắp sáng theo nhịp, tượng trưng cho tương lai, cho công nghệ, và cho một Đông Nam Á không ngừng chuyển mình. Ở khoảnh khắc cao trào, chiếc cúp vô địch biểu tượng chính thức của giải được “unveil” (bỏ màn che) bởi một đại diện quốc tế cùng một thiếu nhi Việt Nam.

Thông qua nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc đa ngôn ngữ, kết hợp với sự đầu tư quy mô và sức sáng tạo không giới hạn của người Việt Nam, Lễ khai mạc Giải bóng đá Công An, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức thành công rực rỡ, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.

Sự đồng hành của Ban Tổ chức, cùng các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành Giải đã tạo nên một sự kiện mang đậm dấu ấn. Phát biểu tại sự kiện, đại diện đơn vị tài trợ chính, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: “SHB và T&T vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Asean mở rộng năm 2025, một sự kiện thể thao đặc biệt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Xuyên suốt hơn ba thập kỷ, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB luôn xem việc đồng hành cùng các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng là sứ mệnh của mình. Tình yêu bóng đá đã trở thành văn hóa đặc trưng của người T&T Group và SHB – gắn liền với tinh thần cống hiến và khát vọng nâng tầm thể thao nước nhà”.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 đã thành công trong việc truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa: thể thao không chỉ là sân chơi của thể lực và chiến thuật, mà còn là nơi nuôi dưỡng sự hiểu biết, tinh thần hợp tác và trách nhiệm vì cộng đồng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7/7 đến 15/7, nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đồng hành và tài trợ Giải. Chủ nhà của giải năm nay là hai đội CAND Việt Nam I và CAND Việt Nam II. Trong đó có 05 nước ASEAN cử đội tham dự là Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan và Timor Leste và 01 đội ngoài khối duy nhất là Australia (có Liên đoàn bóng đá thuộc Đông Nam Á). Giải đấu chia làm 02 bảng, cụ thể: Bảng A thi đấu tại sân Hàng Đẫy, gồm các đội: CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia. Bảng B thi đấu tại sân PVF ở Hưng Yên, gồm: CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Timor Leste. Ngay sau Lễ khai mạc, cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội Công an Nhân dân Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã diễn ra tại Sân vận động Hàng Đẫy. Phần thưởng cho ngôi vô địch giải đấu là 30.000 USD, đội Á quân được nhận 15.000 USD và 2 đội đồng hạng ba được nhận 5.000 USD mỗi đội.