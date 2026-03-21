中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026

Thứ Bảy, 17:25, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), chiều 21/3, tại Nhà thi đấu TDTT, Đại học Cần Thơ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026. 

Giải Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL và Đại học Cần Thơ tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank). 

Giải đấu diễn ra từ ngày 21/3 đến 28/3 gồm 8 đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong khu vực tham dự, gồm: Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học FPT Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 8 đội tham dự giải

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, sau đó tranh chung kết và xếp hạng. Tổng cộng 16 trận đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Đại học Cần Thơ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng ban Chỉ đạo Giải nhấn mạnh: Việc giải đấu được tổ chức tại thành phố Cần Thơ – trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa của vùng ĐBSCL – càng tạo thêm sức lan tỏa cho phong trào thể thao sinh viên trong khu vực. Ban tổ chức tin tưởng rằng trong những ngày tới, khán giả sẽ được chứng kiến những trận đấu sôi động, những pha bóng đẹp mắt và những khoảnh khắc thể thao giàu cảm xúc. Đó không chỉ là câu chuyện của những bàn thắng hay chiến thắng, mà còn là câu chuyện của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của sinh viên vùng đất chín rồng.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang phát biểu khai mạc

"Đây không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và bản lĩnh của sinh viên hôm nay. Với vai trò là đơn vị chủ trì tổ chức – VOV cam kết cùng các đối tác tổ chức giải đấu theo tinh thần chuyên nghiệp, công bằng, an toàn, lan toả. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của VOV và các đối tác, hình ảnh đẹp của Futsal Sinh viên sẽ được lan toả rộng rãi tới đông đảo công chúng, góp phần tiếp thêm động lực cho thể thao học đường phát triển mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới" - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang nêu rõ.

Sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn của Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 không đơn thuần là màn ra quân, mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa Đội Futsal Trường Đại học Nam Cần Thơ và Đại học Cần Thơ – hai cái tên đã từng tạo nên một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất của mùa giải Futsal Sinh viên đồng hành năm 2022 (diễn ra song hành với Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia năm 2022).

Giải Futsal khu vực từng bước hoàn thiện cấu trúc thi đấu, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và hướng tới mục tiêu tạo sân chơi Futsal toàn quốc dành cho sinh viên

Anh Phạm Vi Khanh, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tham gia, bản thân tôi cảm thấy Giải Futsal ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, nhận được sự quan tâm đông đảo của nhiều cổ động viên, vận động viên và đặc biệt là các trường Đại học, Cao đẳng tại vùng ĐBSCL. Còn riêng trường Đại học Nam Cần Thơ năm nay tham gia với tâm thế cởi mở, vui vẻ, với tinh thần giao lưu học hỏi là chính nhưng giải vẫn là mười. Để tạo ra những màn thi đấu bốc lửa thì trường Đại học Nam Cần Thơ cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần và thể chất cho mỗi vận động viên. Hy vọng qua từng giải đấu Futsal như thế này thì các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, được luyện tập thêm nhiều kỹ thuật cho môn thể thao bóng đá trong nhà, tiến gần hơn với những giải đấu toàn quốc".

Đây là năm thứ tư giải Futsal HDBank Sinh viên được tổ chức theo mô hình khu vực, từng bước hoàn thiện cấu trúc thi đấu, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và hướng tới mục tiêu tạo sân chơi Futsal toàn quốc dành cho sinh viên. Trên mặt sân futsal nhỏ gọn nhưng đầy tốc độ, mỗi đường chuyền, mỗi pha xử lý kỹ thuật hay mỗi tình huống tranh chấp đều phản ánh tinh thần thi đấu mạnh mẽ của những trái tim sinh viên đang cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của trường mình.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tag: Futsal Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan
AFF thay đổi lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 vì Campuchia rút lui

ĐT futsal nữ Việt Nam rời giải Đông Nam Á với chiến thắng đậm trước Indonesia

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá