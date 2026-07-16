Khai mạc Vòng chung kết Giải Vô địch U17 Quốc gia - Cup Rồng đỏ 2026 tại Pleiku

Giải đấu diễn ra từ ngày 16 đến 29/7 tại hai địa điểm là sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (tỉnh Gia Lai).

Tham dự vòng chung kết năm nay có các đội: Hà Nội, Thể Công Viettel I, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An, PVF, SHB Đà Nẵng, Huế, Lâm Đồng, Đồng Nai, Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

3 đội đứng đầu mỗi bảng, 3 đội xếp nhì và 2 đội xếp ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Các đội thắng ở tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết để xác định nhà vô địch.

Ban tổ chức bắt tay khích lệ các cầu thủ trước giờ thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kỳ vọng các cầu thủ sẽ phát huy tài năng, rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp thi đấu trong tương lai, đồng thời tin tưởng giải đấu sẽ diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.



Đội chủ nhà U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U17 Thể Công Viettel I ra mắt người hâm mộ.

Không khí tranh tài sôi nổi trên sân.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U17 Thể Công Viettel I diễn ra lúc 15 giờ 30, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai trung tâm đào tạo bóng đá trẻ giàu truyền thống.

Việc Gia Lai đăng cai Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cup Rồng đỏ 2026 cũng là cơ hội để người hâm mộ phố núi được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn trong dịp cuối tuần.

Nhiều bạn trẻ phố núi đã tới sân cổ vũ cho các đội bóng.

VCK U17 Quốc gia 2026 treo thưởng gần 300 triệu đồng VOV.VN - Gần 300 triệu đồng tiền thưởng chờ 12 đội bóng chinh phục tại VCK U17 Quốc gia 2026.