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VCK U17 Quốc gia 2026 treo thưởng gần 300 triệu đồng

Thứ Sáu, 16:25, 10/07/2026
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VOV.VN - Gần 300 triệu đồng tiền thưởng chờ 12 đội bóng chinh phục tại VCK U17 Quốc gia 2026.

Ngày 10/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức Lễ ký kết, công bố Nhãn hàng Nước tăng lực Rồng Đỏ là Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

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Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026.

VCK Giải Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: "Bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Việc Công ty TNHH URC Việt Nam đồng hành cùng Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải đấu mà còn tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình phát triển”.

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Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Cũng trong buổi Lễ ký kết, đã diễn ra hoạt động bốc thăm phân chia bảng đấu. Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại, được chia làm 3 bảng. Các đội sẽ thi đấu từ ngày 16/7 đến 29/7/2026 tại Sân vận động Pleiku, Gia Lai.

Bảng A gồm: Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Thể Công - Viettel 1 và PVF.

Bảng B gồm: Sông Lam Nghệ An, TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai.

Bảng C gồm: Hà Nội, Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng.

Tổng giải thưởng của VCK U17 quốc gia 2026 là hơn 300 triệu đồng tiền mặt chưa tính giá trị quà tặng. Trong đó đội vô địch nhận về 100 triệu đồng, Á quân nhận 80 triệu đồng, 2 đội đồng hạng ba mỗi đội nhận 50 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK U17 Quốc gia 2026

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PV/VOV.VN
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