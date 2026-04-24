Khởi động eSports Nations Cup 2026: Bổ nhiệm 700 HLV từ hơn 100 quốc gia

eSports Foundation (EF) hôm nay công bố danh sách hơn 700 HLV đại diện cho các Đối tác Quốc gia từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tại eSports Nations Cup 2026 (ENC), giải đấu eSports theo mô hình đội tuyển quốc gia toàn cầu, dự kiến diễn ra tại Riyadh từ ngày 2-29/11/2026. Thông báo này đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tuyển chọn đội hình với hạn chót đăng ký vào ngày 10/5, trong đó các HLV sẽ phụ trách tìm kiếm tuyển thủ, xây dựng chiến thuật và hoàn thiện đội hình thi đấu.

Được tuyển chọn từ hơn 90 tổ chức eSports hàng đầu trên toàn cầu, đội ngũ HLV bao gồm các nhà vô địch thế giới, những nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm cũng như các gương mặt mới nổi đang góp phần xây dựng các hệ sinh thái eSports địa phương, qua đó kết nối quá trình phát triển đội tuyển với cấp độ cạnh tranh cao nhất trên toàn cầu. Danh sách đầy đủ các HLV Đội tuyển Quốc gia sẽ được công bố trên website của ENC.

Tại Việt Nam, đội ngũ HLV thể hiện sự phát triển sâu rộng của hệ sinh thái eSports, quy tụ từ những nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm đến thế hệ HLV trẻ đang định hình giai đoạn tiếp theo của các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia. Ở bộ môn League of Legends, Võ "Naul" Thành Luân đại diện cho một trong những gương mặt kỳ cựu của làng eSports, tiếp tục dẫn dắt GAM Esports trong mùa giải 2026 với bề dày thành tích tại các đấu trường chuyên nghiệp đỉnh cao.

Ngược lại, các tựa game như Honor of Kings và VALORANT ghi nhận sự trỗi dậy của những tài năng huấn luyện mới, với Dương "TiTi" Tín và Phan “Kawa” Anh Huy đóng góp vào sự phát triển của những tựa game đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong khi đó, PUBG và PUBG MOBILE phản ánh thế mạnh bền vững của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Lê "DjChip" Đức Anh mang đến kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi từng dẫn dắt Việt Nam giành vị trí Á quân tại PUBG Nations Cup 2022, trong khi Nguyễn "Ge" Xuân Tuấn bổ sung chiều sâu chuyên môn thông qua kinh nghiệm xây dựng và quản lý các tổ chức esports chuyên nghiệp. Hoàn thiện đội ngũ này, John "Theo" Eusebio đại diện cho Mobile Legends: Bang Bang, tiếp tục cho thấy sự đa dạng về các tựa game cũng như chuyên môn sâu rộng trong cộng đồng HLV tại Việt Nam.

“Với việc đội ngũ HLV cho các bộ môn đã từng bước được kiện toàn, công tác xây dựng lực lượng của đội tuyển thể thao điện tử quốc gia Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng và được triển khai theo hướng bài bản, có chiều sâu. Trên nền tảng đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng được những đội hình có năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đại diện Việt Nam tham dự eSports Nations Cup 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường toàn cầu”, bà Cao Thị Thu Phương, Tổng Thư ký VIRESA kiêm Giám đốc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ.

Người hâm mộ cũng sẽ chứng kiến các trường hợp HLV quốc tế được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển tại quốc gia khác, trong đó có huyền thoại người Thụy Điển Fabian “Fabian” Hällsten đảm nhiệm vai trò HLV đội tuyển Mỹ ở bộ môn Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, cùng với HLV người Brazil Guilherme “gohaN” Alf dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Việc bổ nhiệm lần này cũng cho thấy sự gia tăng của đội ngũ HLV nữ đang góp phần định hình các đội tuyển trên toàn thế giới. Trong bộ môn PUBG MOBILE, Camila “Mia” López (Chile), một nhà quản lý, phân tích và HLV chuyên nghiệp, mang đến kinh nghiệm dày dặn từ các giải đấu di động cấp độ toàn cầu, trong khi Nikol “Kehayoyo” Kehayova sẽ dẫn dắt đội tuyển Ba Lan.

Ở các tựa game khác, Sabrina “SYA” Starke (Đức) dẫn dắt Honor of Kings, và Angela "Kaylio" Sun Zhou (Úc) đảm nhiệm Mobile Legends: Bang Bang. Đối với VALORANT, Felicia “Felly” Cersac (Moldova) và Syeda “Skel” Samman (Pakistan) sẽ dẫn dắt các đội tuyển đến từ những thị trường eSports mới nổi.

“eSports Nations Cup đang từng bước được định hình, và việc bổ nhiệm HLV cho các đội tuyển chính là bước quan trọng tiếp theo trong quá trình đó. Nếu các đội tuyển giúp esports trở nên dễ tiếp cận hơn với đại chúng, thì đội ngũ HLV chính là yếu tố tạo nên sự tin cậy đối với tuyển thủ và người hâm mộ. Họ mang đến bản sắc, định hướng và các tiêu chuẩn cho từng đội tuyển. Với hơn 700 HLV đã được bổ nhiệm cho hơn 100 Đối tác Quốc gia, chúng tôi đang từng bước đưa mô hình thi đấu theo đội tuyển quốc gia trở thành một hệ thống rõ ràng, thực tiễn và sẵn sàng cho cạnh tranh trên đấu trường toàn cầu”, ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc của eSports Foundation, chia sẻ.

Các HLV từ những quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại, bao gồm cả các khu vực chưa có Đối tác Quốc gia, sẽ được công bố trong thời gian tới. Trọng tậm hiện chuyển sang việc hoàn tất danh sách tuyển thủ, khi các đội tuyển dần được định hình cho lộ trình vòng loại toàn cầu của ENC. Các tuyển thủ ở các bộ môn cá nhân cũng như các tựa game đồng đội còn lại sẽ được xác định thông qua thể thức vòng loại mở, với thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những tuần tới.

ENC đưa mô hình thi đấu theo đội tuyển quốc gia vào hệ thống eSports toàn cầu theo hướng có cấu trúc và định kỳ. Thông qua việc tạo điều kiện để các quốc gia và vùng lãnh thổ xây dựng đội tuyển, phát triển lộ trình tài năng và tham gia thi đấu quốc tế, ENC tạo ra những cơ hội mới cho tuyển thủ, đồng thời củng cố sự kết nối giữa hệ sinh thái địa phương và các giải đấu toàn cầu.