Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/3: Man City đại chiến Real Madrid

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/3 rạng sáng 18/3, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

Trận đấu diễn ra vào lúc 0h45 ngày 18/3 là màn so tài của Sporting CP vs Bodo/Glimt. Đại diện Bồ Đào Nha thua 0-3 trong trận lượt đi nên được dự đoán gặp vô vàn khó khăn ở trận lượt về, dù được đá trên sân nhà.

Trong khi đó, ở khung 3h ngày 18/3 sẽ diễn ra đồng loạt 3 trận đấu. Đó là các màn so tài của Chelsea vs PSG, Man City vs Real Madrid và Arsenal vs Leverkusen. Chelsea và Man City đều thua đậm ở trận lượt đi nên đang hy vọng vào màn lội ngược dòng. Về phía Arsenal, đội bóng này có lợi khi đá trận lượt về trên sân nhà.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/3: Barcelona vững ngôi đầu trước lượt về cúp C1 châu Âu VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/3 nhận được sự chú ý khi Barcelona có chiến thắng đậm tạo đà cho trận lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26.

