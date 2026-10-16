Lễ thượng cờ Asian Para Games 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya

Ngày 16/10, lễ thượng cờ Asian Para Games 2026 đã diễn ra trong khuôn viên Làng Thể thao (Villas Garden Pier Athlete Plaza) tại Nagoya, Nhật Bản, đánh dấu sự hiện diện chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam trước ngày Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trong đó, 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Trong ngày hôm nay (16/10), các VĐV cầu lông và bóng bàn người khuyết tật Việt Nam chính thức bước vào những trận đấu vòng loại đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, các VĐV sẽ tranh tài liên tiếp trong hai ngày 16 và 17/10, sau đó nghỉ 1 ngày trước khi bước vào lượt thi đấu tiếp theo từ ngày 19 đến 23/10. Đây cũng là giai đoạn cao điểm của đại hội, khi nhiều môn tiến hành các nội dung chung kết.

Đại hội khai mạc ngày 18/10, các nội dung thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 23/10, trước khi khép lại vào ngày 24/10. Asian Para Games 2026 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ dẫn đầu Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Về chuyên môn, Cử tạ và Bơi được kỳ vọng mang về những kết quả tích cực cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ở môn Cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là gương mặt đáng chú ý khi tranh tài ở hạng cân 49 kg nam.

Trên đường đua xanh, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được kỳ vọng cạnh tranh huy chương ở nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB5. Trong khi đó, Vi Thị Hằng hướng tới cải thiện thành tích ở các nội dung 100 m tự do, 50 m bướm và 50 m tự do.